Нефти на 52 миллиона тенге украли в Атырауской области в 2017 году

За 6 месяцев 2018 года в Атырауской области зафиксировано 14 фактов краж нефти и нефтепродуктов, а также незаконного хранения, транспортировки и сбыта нефти и нефтепродуктов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.



Из 14 фактов правонарушений до суда дошли только 5. За аналогичный период - 6 месяцев, 2017 года краж нефтепродуктов было 20, из них 7 уголовных дел направлены в суд.



По статистической информации в 2017 году зарегистрировано 35 фактов краж нефти и нефтепродуктов, а также незаконного хранения, транспортировки и сбыта нефти и нефтепродуктов.



По данным прокуратуры, в 2017 году в Атырауской области добыли 42,3 миллиона тонн нефти, что составляет 49,2 процентов от добытой нефти по республике. Добыто 20,9 миллиарда кубических метра попутного газа. Незаконный оборот нефти и нефтепродуктов в области составил 52 миллиона тенге - это ущерб по выявленным уголовным правонарушениям.



"Проведенный анализ показал, что при расследовании дел не устанавливаются источники происхождения нефти и нефтепродуктов. Орган расследования ограничивается лишь установлением транспортировщика, тогда как непосредственный отправитель остается вне поля зрения. Прокуратурой области обращено внимание правоохранительных органов на выявление средств и противодействие легализации дохода, добытых преступным путем", - отметили в надзорном ведомстве Атырауского региона.



На заседании представителями Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре презентован научно-практический комплекс "Выявление и расследование преступлений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов".



Указанная работа уже внедрена в практическую деятельность Службы экономических расследований КГД Минфина. По итогам заседания предложен комплекс мер, направленных на повышение результатов противодействия теневой экономики в сфере промышленности.