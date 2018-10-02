Нефти на 52 миллиона тенге украли в Атырауской области в 2017 году

За 6 месяцев 2018 года в Атырауской области зафиксировано 14 фактов краж нефти и нефтепродуктов, а также незаконного хранения, транспортировки и сбыта нефти и нефтепродуктов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Из 14 фактов правонарушений до суда дошли только 5. За аналогичный период - 6 месяцев, 2017 года краж нефтепродуктов было 20, из них 7 уголовных дел направлены в суд.
По статистической информации в 2017 году зарегистрировано 35 фактов краж нефти и нефтепродуктов, а также незаконного хранения, транспортировки и сбыта нефти и нефтепродуктов.
По данным прокуратуры, в 2017 году в Атырауской области добыли 42,3 миллиона тонн нефти, что составляет 49,2 процентов от добытой нефти по республике. Добыто 20,9 миллиарда кубических метра попутного газа. Незаконный оборот нефти и нефтепродуктов в области составил 52 миллиона тенге - это ущерб по выявленным уголовным правонарушениям.
"Проведенный анализ показал, что при расследовании дел не устанавливаются источники происхождения нефти и нефтепродуктов. Орган расследования ограничивается лишь установлением транспортировщика, тогда как непосредственный отправитель остается вне поля зрения. Прокуратурой области обращено внимание правоохранительных органов на выявление средств и противодействие легализации дохода, добытых преступным путем", - отметили в надзорном ведомстве Атырауского региона.
На заседании представителями Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре презентован научно-практический комплекс "Выявление и расследование преступлений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов".
Указанная работа уже внедрена в практическую деятельность Службы экономических расследований КГД Минфина. По итогам заседания предложен комплекс мер, направленных на повышение результатов противодействия теневой экономики в сфере промышленности.
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