Казахстанцы пожаловались на резкое подорожание мяса

Мясо для казахстанцев в последнее время стало непозволительной роскошью. Многие жители страны жалуются, что цены на продукцию слишком высокие, поэтому позволить себе мясные блюда могут не каждый день, передает Первый канал "Евразия".Чиновники уверяют, что стоимость мясной продукции осталась на прежнем уровне. Однако жители страны и сами продавцы дорогостоящего товара говорят об обратном.Цены на свежее мясо в среднем увеличились на 100-200 тенге, но те семьи, которые и раньше ущемляли себя в покупке свежего мяса, теперь и вовсе обходят эти прилавки стороной.Продавцы тоже недовольны сложившейся ситуацией, ведь рост цен сильно отразился на спросе товара, а значит – на их прибыли.Многодетная мать-одиночка Жанар Исманова, воспитывающая 4-х детей, о том, чтобы побаловать домочадцев вкусным мясным ужином, только мечтает.По словам женщины, даже покупка обычных картофеля, лука и моркови ощутимо бьет по кошельку семей, в которых доход не превышает среднего уровня заработной платы.Увеличение стоимости мясной продукции подтвердили и в Комитете по статистике.Так, с начала текущего года цены на конину возросли на 9,3%, говядина стала стоить больше на 7,5%, куриное мясо подорожало на 1,1%.Самый низкий процент удорожания - на баранину и свинину. Он составил 0,2%.Таким образом, из-за ценового скачка, казахстанцы стали покупать мясо на 4% меньше, чем в начале года.Ценовая политика на мясные товары регулируется рынком, поэтому, когда и на сколько в следующий раз подорожает мясо – неизвестно.