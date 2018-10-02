Деньги фрилансеров начнут собирать в ЕНПФ с 8 октября

Фрилансеры получат возможность делать обязательные отчисления в Единый накопительный пенсионный фонд с понедельника, 8 октября. Информацию подтвердила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сегодня, во вторник, на заседании правительства за постановление проголосовали. Как только оно вступит в силу, тогда эта норма будет действовать. Думаю, до конца недели оно вступит в силу. Со следующей недели уже можно будет оплачивать", - сообщила министр в кулуарах правительства.



По ее словам, платить отчисления нужно до 25 числа каждого месяца, то есть за выплаты сентябрь нужно сделать до 25 октября.



"Дополнительно мы еще раз проверили всю готовность систем для уплаты, были вопросы, что не могли оплатить через Народный банк. Госкорпорация "Правительство для граждан" полностью подтвердила готовность, есть все коды назначения платежа. Все сотрудники предупреждены. Платеж проводится через банки на счет "Правительства для граждан", далее госкорпорация осуществляет перевод в банк. Также все основные банки от ЕНПФ получили письма с указанием счета всех реквизитов, все банки подтвердили свою готовность", - заверила Абылкасымова.



Она сообщила, что в случае возникновения проблем фрилансеры могут обратиться в call-центры Правительства для граждан - 1414 и АО "ЕНПФ" - 1418.



Ранее министр заявляла, что фрилансерам пока не нужно платить в ЕНПФ после жалоб казахстанских фрилансеров на трудностями при уплате обязательных пенсионных отчислений. Как сообщают пользователи социальных сетей, ответы на возникающие вопросы не могут дать ни в ЕНПФ, ни в Правительстве для граждан, ни в налоговой. Фрилансеров заставили сдавать деньги в ЕНПФ: как это сделать через банки 2 июля 2018 года принят закон, согласно которому физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязали делать взносы в ЕНПФ.