Свыше 3000 жалоб по лекарствам поступило в Минздрав РК от населения

Более трех тысяч жалоб поступило с начала года в Министерство здравоохранения РК от населения по лекарственному обеспечению, передает корреспондент Today.kz. Об этом в ходе заседания Правительства РК рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.
"Одной из наиболее острых проблем является соблюдение прав граждан на лекарственное обеспечение. Мы проанализировали все жалобы, а их более трех тысяч.
Самыми главными причинами срывов являются неэффективная система планирования закупки лекарств и непрозрачность процедур лекарственного обеспечения
Выявлены неиспользованные остатки лекарственных средств за 2016-2017 годы в 11 регионах на общую сумму 4,3 миллиарда тенге", – сообщил министр.
По словам Биртанова, были выявлены факты неправильного планирования заявок на лекарственные средства. В трех областях, по данным главы Минздрава, отказались от заявленных объемов: в Кызылординской области (на сумму 600 миллионов тенге), Туркестанской (500 миллионов тенге) и Карагандинской (400 миллионов тенге).
В 2019 году ведомство планирует запустить систему регулирования цен на все лекарства и внедрить пилотную систему отслеживания лекарств.
К 2020 году, по словам Биртанова, произойдет полный переход на электронный отпуск рецептурных препаратов через информационную систему лекарственного обеспечения.
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