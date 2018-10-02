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Свыше 3000 жалоб по лекарствам поступило в Минздрав РК от населения

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 13:06
Свыше 3000 жалоб по лекарствам поступило в Минздрав РК от населения
Фото из открытых источников
Более трех тысяч жалоб поступило с начала года в Министерство здравоохранения РК от населения по лекарственному обеспечению, передает корреспондент Today.kz. Об этом в ходе заседания Правительства РК рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

"Одной из наиболее острых проблем является соблюдение прав граждан на лекарственное обеспечение. Мы проанализировали все жалобы, а их более трех тысяч.

Самыми главными причинами срывов являются неэффективная система планирования закупки лекарств и непрозрачность процедур лекарственного обеспечения

Выявлены неиспользованные остатки лекарственных средств за 2016-2017 годы в 11 регионах на общую сумму 4,3 миллиарда тенге", – сообщил министр.

По словам Биртанова, были выявлены факты неправильного планирования заявок на лекарственные средства. В трех областях, по данным главы Минздрава, отказались от заявленных объемов: в Кызылординской области (на сумму 600 миллионов тенге), Туркестанской (500 миллионов тенге) и Карагандинской (400 миллионов тенге).

В 2019 году ведомство планирует запустить систему регулирования цен на все лекарства и внедрить пилотную систему отслеживания лекарств.

К 2020 году, по словам Биртанова, произойдет полный переход на электронный отпуск рецептурных препаратов через информационную систему лекарственного обеспечения.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:11
Только в Минздздрав поступило 3000 жалоб.
А сколько их в регионах?
А кто понес ответственность за эти безобразия?
Или как обычно ограничимся обещаниями навести порядок?
 
 

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