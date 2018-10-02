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Ажиотаж с сахаром: Акиматам посоветовали увеличить запасы

Просмотров:282 Опубликовано: Сегодня, 13:28
Ажиотаж с сахаром: Акиматам посоветовали увеличить запасы
Фото pixabay.com
В Министерстве сельского хозяйства посоветовали местным властям закупить сахар, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным ведомства, среди социально значимых товаров больше всего подорожали: сахар - на 17,6 процента, рис - на 11,3 процента, капуста - на 8,6 процента, подсолнечное масло - на 4,5 процента.

"На счетах СПК (социально-предпринимательских корпораций - прим.) - 5 миллиардов тенге, наибольший объем средств приходится на Астану, Туркестанскую, Костанайскую и Жамбылскую области. Учитывая ажиотаж с сахаром, Министерство сельского хозяйства рекомендовало регионам на имеющиеся свободные средства закупить до 10 тысяч тонн сахара", - заявил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев на заседании правительства.

По его словам, запасы в стабилизационных фондах для осуществления товарных интервенций составляют 4,5 тысячи тонн, из них 2,16 тысячи - сахар.

При этом Евниев отметил, что цена на некоторые продукты снизилась. Гречневая крупа в среднем по стране подешевела на 27,2 процента, картофель - на 22,3 процента, а лук - на 16 процентов.

"В разрезе регионов по всем социально значимым продуктам наибольший рост цен отмечен в Туркестане - 4,7 процента, Шымкенте – 4,5 процента, Жезказгане - 3,7 процента. В Алматы, Актау, Караганде, Кызылорде, Уральске и Семее отмечается снижение цен до 1 процента", - добавил он.

Евниев объяснил, что на рост цен влияние оказывает подорожание топлива (17 процентов с начала года), электроэнергии (3,5 процента) и газоснабжения (4 процента).
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:18
Вы заметили у нас снижение цен до 1%?
Я не заметил.
Снижение цен укладывается в погрешность при подобных расчетах, но все равно приятно. uhmylka
 
 

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