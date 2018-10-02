Умер Роман Карцев

Скончался советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев, передает Tengrinews.kz. "Сегодня Рома умер", - написала Наталья Жванецкая на своей странице в Facebook.
Народный артист России, актер Московского театра миниатюр Роман Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц, сообщает РИА Новости. Театр миниатюр изменит репертуар из-за смерти актера.
"Да, действительно. Это случилось сегодня в больнице, в районе 9 часов утра. Да, конечно (репертуар будет изменен - ред.). Выступают у нас артисты сами. Понятно, что его выступлений не будет. Но у них не было совместных концертов, они все индивидуально выступали," - сказали в пресс-службе театра.
Роман Карцев - заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации. Актер Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко (Карцев и Ильченко).
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