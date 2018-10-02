«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Октября
+21...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 364.35 KZT
  • €1 = 423.16 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер Роман Карцев

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 14:46
Умер Роман Карцев
Фото: РИА Новости
Скончался советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев, передает Tengrinews.kz. "Сегодня Рома умер", - написала Наталья Жванецкая на своей странице в Facebook.

Народный артист России, актер Московского театра миниатюр Роман Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц, сообщает РИА Новости. Театр миниатюр изменит репертуар из-за смерти актера.

"Да, действительно. Это случилось сегодня в больнице, в районе 9 часов утра. Да, конечно (репертуар будет изменен - ред.). Выступают у нас артисты сами. Понятно, что его выступлений не будет. Но у них не было совместных концертов, они все индивидуально выступали," - сказали в пресс-службе театра.

Роман Карцев - заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации. Актер Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко (Карцев и Ильченко).
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Petrov. (Посетители) Сегодня, 16:34
Роман Карцев. Ему было 79 лет. Актер сыграл в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Старые клячи», «Мастер и Маргарита». Неподражаемое чувство юмора и яркое актерское дарование принесли Роману Андреевичу поистине всенародную любовь". Прощай Швондер.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Feniks
 Saimon (Посетители) Сегодня, 15:10
Умер народный артист России Олег Анофриев
Умер известный российский актер Алексей Жарков
Умер легендарный актер Леонид Броневой
Народный артист СССР Юрий Яковлев умер на 86-м году жизни
Ушел из жизни актер Михаил Державин
Умер актер Алексей Петренко
Умер Олег Табаков
Умер актер из фильма «Не бойся, я с тобой!» Мухтарбек Кантемиров
Умер Алексей Баталов
И вот теперь Роман Карцев. rose rose
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Saimon
  • Feniks
  • leo529
  • Швейк
  • Bamb00k
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:05
Вчера раки были большие, но по пять рублей...
Помните этот монолог?
Жаль, но что поделаешь, все мы смертны. Царствие ему небесное.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика