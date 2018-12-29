Сагинтаев о докладах акимов: Готовьтесь хорошо, а не поверхностно

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства выразил недовольство работой акимов областей, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. После отчета руководителей регионов по вопросу производительности труда в обрабатывающей промышленности глава правительства сделал замечание акимам.



Сагинтаев не согласился с тем, как подается информация по вопросу, который ранее поднимал Президент. "Тем, кто будет докладывать дальше: когда докладываете о причинах, объясняйте правильно. Одна область объясняет, что внесены изменения в методологию оценки, вторые объясняют тем, что гастарбайтеры из Узбекистана виноваты. В чем тогда заключается ваша работа? Каждый год мы привлекаем рабочих извне и каждый год мы будем винить их в падении производительности труда? Когда вы готовитесь к совещаниям, к докладу, относитесь серьезнее к содержанию, хорошенько готовьтесь, а не поверхностно", - сказал Бакытжан Сагинтаев.



Премьер-министр отметил, что ранее Глава государства поручил составить рейтинг регионов. "Из ваших докладов мы видим, что на все вы ищите причины: увеличилось количество рабочих мест и куча других причин. Каждый раз в День индустриализации, когда вы подключаете новые заводы и фабрики, почему же они не оказывают влияние на рост производительности труда? Если у вас снижается уровень работы одного завода, то как будто у вас падает полностью производительность труда. Мы от этого зависим, будь это сельское хозяйство, будь это переработка продуктов и в другой промышленности. Какую отрасль ни возьмите, у вас на все есть причина и ссылки. Где системная работа? Мы уже говорили, что мы открываем тысячи заводов, а почему они не дают своего эффекта по повышению производительности труда? Что за заводы тогда вы открываете?" - отметил Бакытжан Сагинтаев.



"Когда вы собираетесь все это исправить, если до сегодняшнего дня эта работа не была проведена? Вряд ли она будет сделана завтра. По этой причине прошу этот вопрос постоянно держать на контроле. Раз в полугодие нужно возвращаться к этому вопросу и контролировать ход исполнения данных обязательств", - заявил глава правительства и поручил своему заместителю Аскару Мамину проконтролировать этот вопрос.