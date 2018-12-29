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Как взять кредит и не остаться без дома - советы юриста

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Как взять кредит и не остаться без дома - советы юриста
Иллюстративное фото:sadsha.ru
Потребительский кредит позволяет в краткие сроки решить проблему нехватки денег, приобрести необходимые предметы, отложив оплату на потом. Однако люди не всегда трезво оценивают свои финансовые возможности. Неуплата кредита может грозить потерей серьезной суммы денег и жилья.

Что нужно знать, прежде чем занимать деньги, корреспонденту Tengrinews.kz рассказал юрист Максим Мостович.

Оформляя кредит, необходимо четко оценить свои финансовые возможности и наличие рисков остаться без работы или другого дохода.

"При получении кредита задайтесь вопросом: чем я буду платить, если в какой-то момент не смогу зарабатывать деньги? Не рекомендую брать кредиты лицам, трудоустроенным в компаниях, в которых происходят сокращения или финансовые трудности", - сказал Максим Мостович.

При получении потребительского или товарного кредита важно реально оценить необходимость той или иной приобретаемой вещи.

"При наличии вполне исправно работающего смартфона, пусть и двух-трехлетней давности, брать кредит на покупку нового стоимостью 4 месячных оклада только ради того, чтобы казаться более респектабельным, согласитесь, не вполне логично", - отметил юрист.

Если кредит все же необходим, то получать его предпочтительнее в крупных банках. Максим Мостович отметил, что деятельность банков более четко регламентирована законодательством, в отличие от деятельности микрофинансовых и микрокредитных организаций и ломбардов.

Тщательно ознакомьтесь со всеми условиями кредитного соглашения.

"Некоторые финансовые организации вообще не предоставляют клиентам договоры займа, ссылаясь на то, что в Интернете на сайте их организации размещен типовой договор, а вам дают подписать только заявку, в которой указано, что вы с условиями данного типового договора уже ознакомлены и со всеми его условиями согласны.

Я считаю такой подход некорректным и рекомендую настаивать на том, чтобы с вами подписали именно договор или соглашение о займе, в котором четко прописаны: сумма займа, срок возврата, график платежей, размер вознаграждения финансовой организации, размер штрафных санкций. При отсутствии такого договора необходимо либо отказаться от получения займа, либо попросить распечатать с сайта типовой договор, на который они ссылаются и заверить его печатью организации", - указал юрист.

Условия договоров займа, о которых следует знать, указаны в 725-й статье Гражданского кодекса Казахстана, в том числе в ней говорится и о размерах неустойки.

"Если все же просрочка допущена и заемщик неплатежеспособен, то взыскание суммы долга, вознаграждения и пени возможно через суд. С должника в суде также могут быть взысканы дополнительные расходы на судебного представителя, услуги судебного исполнителя, государственную пошлину", - поясняет юрист.

Следует помнить, что физическое лицо отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, в том числе и недвижимым. При этом юрист подчеркивает, что продать дом в погашение долгов могут только в последнюю очередь.

"При исполнении решения суда судебный исполнитель вправе обратиться в суд за изменением способа исполнения решения суда путем обращения взыскания на недвижимое имущество путем реализации с торгов только в случае, если сумма долга не погашена, другого имущества, кроме недвижимого, нет, а сумма долга превышает 10 процентов от стоимости недвижимости, на которую обращают взыскание", - сказал юрист.

Специалист отметил, что должен быть соблюден принцип очередности обращения взыскания: сначала деньги, потом движимое имущество и только потом недвижимое.

"Также должен быть соблюден принцип соразмерности производимых судебным исполнителем действий с суммой долга, как указано выше, такой порог законодателем установлен в размере 10 процентов", - объяснил Максим Мостович.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Марс (Посетители) Сегодня, 13:17
Лучшее решение это не брать кредит и вообще не связываться с банками, ни для хранения денег, ни для взятия кредитов, ни для проведения платёжных операций. Понятно что это очень сложно, но это самое оптимальное.
 
 

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