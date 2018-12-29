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Бумеранг добра: казахстанцы ищут пожилую пару, забывшую в поезде домбру

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 14:08
Бумеранг добра: казахстанцы ищут пожилую пару, забывшую в поезде домбру
Иллюстративное фото
О случившемся стало известно от Шолпан Шалгазиной, ехавшей в одном купе с супругами-пенсионерами, передает Today.kz.

Женщина рассказала, что ехала поездом №376Ц из Усть-Каменогорска в Астану. Соседями по купе была пожилая пара из Усть-Каменогорска. По дороге пенсионеры в разговоре поделились, что едут в столицу в гости к внуку и везут ему в подарок семейную реликвию – домбру. Однако по приезду в Астану, а это произошло сегодня утром, старики, выходя из поезда, забыли инструмент в купе.

По словам Шолпан, супруги так быстро покинули поезд, что она, обнаружив забытую домбру, уже не смогла найти их в толпе людей на перроне.
"Они так быстро вышли, мы не заметили. Потом проводник сказал: "Может, передадите, вы же земляки". И вот я с этой домброй теперь по Астане. Надо найти их, я представляю, как они сейчас переживают. Аташка без конца наказывал апашке: не забудь, не забудь. И вот так случилось, что все-таки забыла…", – рассказала Шолпан.

Бумеранг добра: казахстанцы ищут пожилую пару, забывшую в поезде домбру

Забытая домбра была завернута в самодельный чехол / Фото Шолпан Шалгазиной


Женщина решила написать в социальные сети с надеждой на помощь в поиске пожилой пары, и уже получила поддержку множества людей, которые подключились к поискам.

"Помню еще, что они рассказывали, что живут на левом берегу. Дети вроде все здесь, в Астане, работают, но ни имени, ни фамилии их не знаю. Он вроде партработником был, секретарем райкома, она – учительницей физики. Сейчас на пенсии оба. Живут в Усть-Каменогорске. Надо найти их и вручить, успеть бы до нового года", – говорит Шолпан.
Источник: Today.kz
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Комментарии ( 2 )

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бася (Посетители) Сегодня, 15:23
так сейчас билеты по паспорту продают, дату знают и места..помогут наверное по такому случаю..
 
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Вован (Посетители) Сегодня, 14:19
Распространить по ВАТСАП , быстро найдутся .
 
 

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