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От чего зависит форма снежинок, объяснили ученые

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 18:50
От чего зависит форма снежинок, объяснили ученые
Иллюстративное фото: pixabay.com
Французские метеорологи объяснили, от чего зависит форма снежинок. Главным фактором оказалась температура окружающей среды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Мир 24.

По словам ученых, сначала вода притягивается к микроскопическим твердым частицам диаметром в одну сотую долю миллиметра. Затем вокруг центра начинает складываться призма с шестью боковыми прямоугольными гранями. Постепенно она растет, и это развитие зависит от многих условий: атмосферного давления, влажности, ветра и, конечно, температуры воздуха.

Именно охлаждение воздуха определяет, какая сторона снежинки будет видоизменяться: верхняя или нижняя призма или боковые грани.

При легком морозе минут 5-10 градусов получаются снежинки в форме иголок или тонких столбиков. При минус 10-12 градусах - пластинки или хлопья. И лишь при ощутимом холоде минус 12-18 градусов можно увидеть самые красивые снежинки в виде звездочек с шестью лучами.

Поскольку каждая снежинка образуется из разных по форме и количеству кристаллов воды, то ее внешний вид неповторим. Однако, снежинки имеют разную форму и структуру только во время своего падения. Между тем, когда они оседают и снег стареет, все напоминают один ледяной кристалл.

По данным сайта, в конце прошлого года ученые описали новый вид снежинок: полые, удлиненные и по форме похожие на звезду с хоботком. Необычное открытие сделали специалисты снежной академии при Технологическом университете в городе Лулео, расположенном на севере страны.

Ученые отмечают, что полученные знания о снежинках в дальнейшем можно применять в изучении типов снега и его физических свойств после уплотнения. Например, можно узнать, что происходит со снегом и снежинками, когда трактор убирает дороги и уплотняет снежную массу. Кроме того, можно выяснить, что происходит с покровом вновь выпавшего снега с пока нетронутыми снежинками, когда на него наезжают автомобили.
Источник: Tengrinews.kz
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