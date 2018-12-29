От чего зависит форма снежинок, объяснили ученые

Французские метеорологи объяснили, от чего зависит форма снежинок. Главным фактором оказалась температура окружающей среды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Мир 24.
По словам ученых, сначала вода притягивается к микроскопическим твердым частицам диаметром в одну сотую долю миллиметра. Затем вокруг центра начинает складываться призма с шестью боковыми прямоугольными гранями. Постепенно она растет, и это развитие зависит от многих условий: атмосферного давления, влажности, ветра и, конечно, температуры воздуха.
Именно охлаждение воздуха определяет, какая сторона снежинки будет видоизменяться: верхняя или нижняя призма или боковые грани.
При легком морозе минут 5-10 градусов получаются снежинки в форме иголок или тонких столбиков. При минус 10-12 градусах - пластинки или хлопья. И лишь при ощутимом холоде минус 12-18 градусов можно увидеть самые красивые снежинки в виде звездочек с шестью лучами.
Поскольку каждая снежинка образуется из разных по форме и количеству кристаллов воды, то ее внешний вид неповторим. Однако, снежинки имеют разную форму и структуру только во время своего падения. Между тем, когда они оседают и снег стареет, все напоминают один ледяной кристалл.
По данным сайта, в конце прошлого года ученые описали новый вид снежинок: полые, удлиненные и по форме похожие на звезду с хоботком. Необычное открытие сделали специалисты снежной академии при Технологическом университете в городе Лулео, расположенном на севере страны.
Ученые отмечают, что полученные знания о снежинках в дальнейшем можно применять в изучении типов снега и его физических свойств после уплотнения. Например, можно узнать, что происходит со снегом и снежинками, когда трактор убирает дороги и уплотняет снежную массу. Кроме того, можно выяснить, что происходит с покровом вновь выпавшего снега с пока нетронутыми снежинками, когда на него наезжают автомобили.
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