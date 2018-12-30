Названы самые ненадежные автомобили с пробегом

Немецкая Ассоциация технического надзора (TUV) обнародовала рейтинг наиболее ненадежных автомобилей с пробегом в возрасте двух-трех лет. Список составлен по итогам девяти миллионов проведенных техосмотров, сообщает "АвтоВзгляд".
Как оказалось, больше всего хлопот автовладельцам после двух-трех лет использования доставляют седаны Dacia Logan - именно эта модель возглавляет рейтинг самых ненадежных автомобилей. Почти 15 процентов машин, прошедших в 2018 году техосмотр, обзавелись проблемами с рулевым управлением, тормозами, подвеской, выхлопной системой, двигателем и коробкой передач.
На второй строчке расположился Renault Clio (12,1 процента неисправных автомобилей). Следом идет FIAT Punto (11,7 процента). В пятерку самых ненадежных двухлетних моделей также попали KIA Sportage и Ford Ka. Шестое место германские аналитики отдали FIAT 500 (11,3 процента), седьмое - Dacia Sandero (11 процентов).
На восьмой позиции оказался Dacia Lodgy, более известный как Dokker (10,7 процента), а на девятой - Volkswagen Sharan. Замыкает десятку кроссовер Duster, который продается в Европе под маркой Dacia.
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