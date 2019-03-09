"Это мой подарок женщинам". Димаш выпустил новый клип

8 марта на официальном канале казахстанского певца Димаша Кудайбергена в YouTube состоялась премьера клипа на песню Aqqyym, сообщает Tengrinews.kz.



"В этот один из самых красивых весенних дней я от души поздравляю дорогих бабушек, прекрасных мам, нежных сестер, всех милых красавиц. Только благодаря вам наш мир может быть прекрасен, человечество процветать, а дети - счастливы. Пусть ваше настроение будет наполнено радостью, ваши лица сияют красотой, ваши сердца переполняет доброта, и пусть ваша жизнь всегда будет полна прекрасными песнями. В этот замечательный день в качестве моего лирического подарка я представляю вам клип на песню "Аккуым". ...Мы ее обязательно должны все вместе спеть в Москве", - написал исполнитель, презентуя композицию у себя в Instagram.



На момент написания новости ролик набрал свыше 100 тысяч просмотров.



