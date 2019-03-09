Как изменятся выплаты многодетным, показали на видео

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В Telegram-канал primeminister.kz появилось разъясняющее видео о том, как изменится размер адресной социальной помощи (АСП) с 1 апреля 2019 года, передает Tengrinews.kz.Государственная адресная социальная помощь - это денежная выплата, предоставляемая гражданам со среднедушевым доходом ниже половины прожиточного минимума.В настоящее время критерием оказания АСП (до 1 апреля) является обязательное условие - доход на одного члена семьи не должен составлять более 14 849 тенге. Например, в семье, где мама воспитывает четверых детей, доход составляет 50 тысяч тенге. Если поделить этот доход на пятерых человек, то среднедушевой доход семьи составит 10 тысяч тенге. Так как сегодня критерий для оказания АСП равен 14 849 тенге, из него отнимаем среднедушевой доход семьи - 10 тысяч тенге, разница составит 4849 тенге, это размер на одного члена семьи. Эту сумму умножаем на пятерых человек и получаем размер АСП в сумме 24 245 тенге.С 1 апреля критерий для оказания АСП будет повышен до 20 789 тенге, если умножить на четверых детей, то сумма составит 83 156 тенге. В общей сложности дети вместе с мамой получат 93 945 тенге. Таким образом, размер адресной социальной помощи увеличится в 3,9 раза. Совокупный доход с учетом адресной соцпомощи составит 143 945 тенге.