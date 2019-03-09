Пальма упала с верхнего этажа на посетительницу ТРЦ в Астане

Астанчанка получила травмы в результате падения на нее декоративной пальмы в одном из торгово-развлекательных центров столицы, передает Today.kz.Видео инцидента появилось в социальных сетях. Судя по кадрам, в момент обрушения посетительница ехала на эскалаторе. Женщину придавило деревом, она упала, и подняться уже не могла.Один из пользователей Instagram сообщил в комментариях, что пальма упала с четвертого этажа.Как пишет Sputnik Казахстан, несчастный случай произошел вечером 8 марта. На место происшествия вызвали полицию и "скорую помощь". 32-летнюю пострадавшую госпитализировали с переломом грудного отдела позвоночника."Она сейчас стабильна, в сознании, контактна. Предварительный диагноз – закрытый компрессионный, не осложненный перелом тела одиннадцатого грудного позвонка. На данный момент обследуется, проводится компьютерная томография грудного и поясничного отделов. Ходить она будет, руки и ноги двигаются. Но за счет болевого синдрома она сейчас соблюдает постельный режим", – рассказали врачи.По данному факту проводится досудебное расследование по уголовной статье 306 (Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Дело взято на контроль руководства столичного департамента полиции.Представители ТРЦ пока никак не комментируют произошедшее.