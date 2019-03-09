«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 09 Марта
+9...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.42 KZT
  • €1 = 429.09 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пальма упала с верхнего этажа на посетительницу ТРЦ в Астане

Просмотров:428 Опубликовано: Сегодня, 15:35
Пальма упала с верхнего этажа на посетительницу ТРЦ в Астане
Иллюстративное фото
Астанчанка получила травмы в результате падения на нее декоративной пальмы в одном из торгово-развлекательных центров столицы, передает Today.kz.

Видео инцидента появилось в социальных сетях. Судя по кадрам, в момент обрушения посетительница ехала на эскалаторе. Женщину придавило деревом, она упала, и подняться уже не могла.

Один из пользователей Instagram сообщил в комментариях, что пальма упала с четвертого этажа.




Как пишет Sputnik Казахстан, несчастный случай произошел вечером 8 марта. На место происшествия вызвали полицию и "скорую помощь". 32-летнюю пострадавшую госпитализировали с переломом грудного отдела позвоночника.

"Она сейчас стабильна, в сознании, контактна. Предварительный диагноз – закрытый компрессионный, не осложненный перелом тела одиннадцатого грудного позвонка. На данный момент обследуется, проводится компьютерная томография грудного и поясничного отделов. Ходить она будет, руки и ноги двигаются. Но за счет болевого синдрома она сейчас соблюдает постельный режим", – рассказали врачи.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовной статье 306 (Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Дело взято на контроль руководства столичного департамента полиции.

Представители ТРЦ пока никак не комментируют произошедшее.
Источник: Today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
нашевсе (Посетители) Сегодня, 17:14
И что этих пальм понаставили? Завезли несметное каличество?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:58
Это инвалидность на всю жизнь
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика