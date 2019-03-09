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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер Владимир Этуш

Просмотров:298 Опубликовано: Вчера, 20:12
Умер Владимир Этуш
Владимир Этуш
Народный артист СССР, ведущий актер Вахтанговского театра Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Информацию подтвердил пресс-атташе театра имени Вахтангова.

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Актер дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Этуш снялся более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Этуш является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Чупакабра
 дорожник (Посетители) Вчера, 20:53
Он будет жить вечно в своих фильмах и в памяти благодарных зрителей

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Чупакабра
 858 (Посетители) Вчера, 20:21
Молодец дядька достоин уважения просто молодец 96 лет прожил дай бог каждому в уме и добром здравии мир его праху. " Алё, милиция? Это говорит сегодняшний обокраденный Шпак…

- Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки." rose rose
 
 

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