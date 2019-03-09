Умер Владимир Этуш

Народный артист СССР, ведущий актер Вахтанговского театра Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Информацию подтвердил пресс-атташе театра имени Вахтангова.
Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Актер дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Этуш снялся более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".
Этуш является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).
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