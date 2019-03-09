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Сборная Казахстана по хоккею обыграла канадцев на Универсиаде-2019

Просмотров:175 Опубликовано: Вчера, 20:13
Сборная Казахстана по хоккею обыграла канадцев на Универсиаде-2019
Фото с сайта krsk2019.ru
Студенческая сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Канады в заключительном матче группового раунда Универсиады-2019 в российском Красноярске. Подопечные Юрия Михайлиса выиграли все матчи в групповом этапе, передают Vesti.kz.

Первый период остался за подопечными Юрия Михайлиса. Счет в матче уже на первой минуте открыл Антон Некряч. На девятой минуте Егор Шалапов удвоил преимущество команды. В начале второго периода Эмиль Нургалиев (23-я) довел счет до 3:0 в пользу казахстанской сборной. Однако затем канадцы с разницей в пять минут забросили две шайбы и сократили отставание до минимума.

В заключительном периоде команды обменялись голами. В составе сборной Казахстана дубль оформил Некряч. Итог - победа казахстанских хоккеистов со счетом 4:3. Таким образом, подопечные Михайлиса завершили групповой этап без поражений и заняли первое место в группе B.

Ранее сборная Казахстана поочередно обыграла команды Латвии (10:1), Швеции (5:0), Великобритании (17:1) и Швейцарии (7:0). В полуфинале турнира победитель группы B встретится со второй командой группы А, а занявшая второе место в группе B - с первой сборной группы А.

Отметим, что сборная Казахстана на трех предыдущих Универсиадах доходила до финала, проиграв Канаде в 2013 году и России - в 2015-м и 2017-м. Также в активе команды "золото" в 1995 году и "бронза" - в 2007-м.
Источник: Tengrinews.kz
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