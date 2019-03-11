В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН

Глава ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы в Эфиопии. На борту самолета находилось 19 сотрудников ООН, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт организации.
"Генеральный секретарь выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, в том числе семьям сотрудников ООН, а также правительству и народу Эфиопии", - говорится в заявлении пресс-секретаря главы ООН.
Среди погибших 19 сотрудников учреждений системы ООН, в том числе Международной организации по миграции (МОМ), Всемирной продовольственной программы (ВПП), Управления ООН по делам беженцев (УВКБ), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирного банка.
Утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян.
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