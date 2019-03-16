Данияр Елеусинов победил опытного мексиканца в США

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов победил мексиканца Сильверио Ортиса, передают Vesti.kz. Поединок стал частью андеркарта вечера бокса на арене Liacouras Center в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).



Бой Елеусинов - Ортис прошел в лимите полусреднего веса и продлился всю положенную дистанцию в восемь раундов. Казахстанец выиграл единогласным решением судей - 79-70, 79-71 и 79-71. В седьмом раунде Елеусинов отправлял соперника в нокдаун, но вместе с этим был лишен одного балла за лишний удар, когда соперник опустился слишком низко. Судья дал чуть больше времени для восстановления Ортису и вызвал доктора, который разрешил мексиканцу продолжить поединок.



28-летний Елеусинов теперь имеет шесть побед (три нокаутом) в шести боях, а 36-летний Ортис потерпел 24-е поражение в карьере - также в его активе 37 побед (18 нокаутом). Первый бой в 2019 году стал для Елеусинова пока самым длинным в профи-карьере. До этого он уже дрался в формате восьми раундов против никарагуанца Маркоса Мохики (16-3-2, 12 КО) в ноябре 2018 года, но тогда выиграл нокаутом в третьем раунде. Елеусинов дебютировал в профи в прошлом апреле. Из шести боев казахстанец три провел в США, два - в Великобритании и один - в Монако.