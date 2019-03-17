Трамп обвинил Google в помощи Китаю

Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в помощи военным Китая, сообщает Tengrinews.kz.
"Google помогает Китаю и их военным, но не США! Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу.... И чем все закончилось?" - написал президент США в Twitter.
Отметим, ранее опасения по поводу сотрудничества Google с Китаем выразили в Пентагоне. Так, председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, выступая в конгрессе, сказал, что "работы, которые проводит Google в Китае, приносят пользу китайским военным".
В свою очередь и.о. министра обороны Патрик Шэнахан отметил, что Китай занимается хищением технологий у американских компаний, а тот же Google проявляет "недостаточное желание" для поддержки программ минобороны США.
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