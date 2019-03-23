Дожди, гололед, ветер. Какая погода ожидает казахстанцев 23 марта

На большей части страны пройдут осадки, на юге республики днем местами сильный дождь, гроза. Лишь на юго-западе, северо-востоке и востоке республики погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, на юге и востоке местами усиление ветра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.



В Туркестанской области местами ожидаются гроза, град, а также усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер достигнет 20-25 метров в секунду.



В Жамбылской и ночью в Восточно-Казахстанской областях местами опустится туман, днем местами ветер усилится до 15-20 метров в секунду.



В Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской и Павлодарской областях местами ожидается туман.



В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях местами ожидаются туман и гололед.



В Актюбинской области также местами опустится туман, ночью местами ожидается гололед.



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Напомним, из Узбекистана и европейской части России смещаются атмосферные фронты, которые, перемещаясь через Казахстан, будут временами вызывать осадки, на юге дождь. Но с юго-западными тропосферными потоками дневная температура воздуха в большинстве областей республики ожидается +3…+10, на юге +13…+18 градусов, что около и выше средних многолетних значений на 3-5 градусов.

