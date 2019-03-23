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Астана переименована в Нур-Султан

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Астана переименована в Нур-Султан
Фото Марии Гордеевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан, сообщила Акорда.

"Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", - говорится в тексте указа. Документ вводится в действие с момента его первого официального опубликования.

С идеей назвать столицу страны именем первого президента Нурсултана Назарбаева в среду во время присяги народу Казахстана выступил президент Касым-Жомарт Токаев. В тот же день парламент принял в двух чтениях поправки в Конституцию, предусматривающие переименование Астаны в Нур-Султан.

Астана носила свое название 21 год, после переноса столицы из Алматы. До этого город назывался Акмола, Целиноград и Акмолинск. Идея переименовать столицу в честь первого президента Казахстана высказывалась неоднократно депутатами, общественными деятелями и политиками, но Нурсултан Назарбаев ее неизменно отвергал.
Источник: Vlast.kz
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Комментарии ( 2 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 15:16
Скоро будем граждане республики Назарбаевстан

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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Kuba Zhanibekov 308 (Посетители) Сегодня, 14:49
"ЖАСАМПАЗ"дегенді "ЖАҒЫМПАЗ"-ға ауыстырған сай болады бұл үкіметке халық пен санасуды қойды. ҰЯТ қайда? Бұл шешім Конституцияға қарсы Заң жоқ Нұрстанда бұл менен сізге арналған нұркоммент болсын
 
-1
  • Lelik72
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 14:31
Аллилуйя!!! prey prey prey
 
 

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