Даже один сладкий напиток в день повышает риск смерти

Употребление даже одной порции сладкой газировки или энергетического напитка в день может значительно повысить риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно ярко это выражено среди женщин. Такой вывод сделали ученые Гарвардского университета (США) в статье в журнале Circulation, сообщает РИА Новости.



Исследователи проанализировали два набора данных более 80 тысяч женщин и 37 тысяч мужчин, работающих в секторе здравоохранения с 1980 по 2014 год. Каждые два года участники отвечали на ряд анкет, в которых оценивались их образ жизни и состояние здоровья. Ученые обнаружили, что чем больше сладких напитков человек потребляет в течение определенного периода времени, тем больше повышается риск его преждевременной смерти.



По сравнению с теми, кто пил подобные напитки лишь раз в месяц, у людей, употреблявших от одного до четырех порций в месяц, риск преждевременной смерти повысился на один процент и возрастал с увеличением количества напитков.



У тех, кто пил от двух до шести порций газировки в неделю, шансы повышались на шесть процентов, от одной до двух в день - на 14 процентов, а от двух или более напитков - на 21 процент. Наибольший риск был зафиксирован в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Те, кто пил два или больше сладких напитков в день, имели на 31 процент более высокий риск ранней смерти от болезней сердца и сосудов, а каждая дополнительная порция была связана с повышенным на 10 процентов риском смерти от ССЗ.



"Наши наблюдения в очередной раз показывают, что всем жителям планеты стоит ограничить употребление всех сладких напитков и заменить их другими типами питья, предпочтительно обычной водой для того, чтобы максимально продлить себе жизнь и улучшить здоровье", - заявила ведущий автор исследования Васанти Малик.



Как показали исследования, сладкие безалкогольные, фруктовые, энергетические и спортивные напитки - единственный крупнейший источник дополнительного сахара в рационе американцев. Потребление сладких напитков особенно растет в развивающихся странах, так как все больше и больше людей переезжают в города из-за агрессивного маркетинга соответствующих компаний.



"Результаты также обеспечивают дальнейшую поддержку политики, направленной на ограничение сбыта сладких напитков для детей и подростков, а также введение налогов на содовые, потому что текущая цена на сладкие напитки не включает в себя высокие затраты на лечение последствий", - отметил профессор эпидемиологии в Гарварде Уолтер Виллетт.

