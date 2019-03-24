Домен nur-sultan.kz выставили на продажу за 24 млн тенге. Это стартовая цена

Доменное имя nur-sultan.kz выставили на продажу, сообщает Sputnik-Казахстан. Лот о реализации домена опубликован на российской бирже сайтов и доменов telderi.ru. На портале продавец зарегистрировался под ником @kayrat89.



По словам автора объявления, домен в точности повторяет новое название столицы Казахстана. Стартовая цена лота – 4,3 млн рублей (24,6 млн тенге).



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"Все вопросы писать в комментариях. Отвечать на звонки не буду. Сделка будет проводиться в формате "Безопасная сделка от Telderi", – написал автор домена.



В комментариях владельцу доменного имя предложили поднять стоимость лота, но, по словам автора объявления, его устраивает выбранная им сумма. На одном из сайтов, предоставляющих услуги хостинга, указывается, что домен принадлежит жителю Актобе. Он приобрёл его 20 марта 2019 года.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию в связи с переименованием Астаны.



Об инициативе переименовать Астану в Нур-Султан Касым-Жомарт Токаев заявил 20 марта – во время вступления в должность президента Республики Казахстан.



"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника следующим образом. Наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нурсултан", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Для того чтобы переименовать Астану, необходимо было внести изменения в Конституцию. Парламент поддержал эту идею, а Конституционный совет признал их законными.

