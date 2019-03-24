«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Марта
+9...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.17 KZT
  • €1 = 429.11 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бакытжан Сагинтаев назначен руководителем Администрации Президента

Просмотров:33 Опубликовано: Сегодня, 14:54
Бакытжан Сагинтаев назначен руководителем Администрации Президента
Фото ©Турар Казангапов
Бакытжан Сагинтаев назначен руководителем Администрации Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Соответствующий документ о назначении Президент Касым-Жомарт Токаев подписал 24 марта.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича руководителем Администрации Президента, освободив от должности государственного секретаря", - говорится в указе Главы государства.

Бакытжан Сагинтаев ранее занимал пост госсекретаря. До этого работал в должности премьер-министра.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев в разное время занимал посты министра регионального развития, министра экономического развития и торговли. Был акимом Павлодарской области.

Новым государственным секретарем стал Марат Тажин.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика