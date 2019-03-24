Бакытжан Сагинтаев назначен руководителем Администрации Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.



Соответствующий документ о назначении Президент Касым-Жомарт Токаев подписал 24 марта.



"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича руководителем Администрации Президента, освободив от должности государственного секретаря", - говорится в указе Главы государства.



Бакытжан Сагинтаев ранее занимал пост госсекретаря. До этого работал в должности премьер-министра.



Кроме того, Бакытжан Сагинтаев в разное время занимал посты министра регионального развития, министра экономического развития и торговли. Был акимом Павлодарской области.



Новым государственным секретарем стал Марат Тажин.