Памятник Алие Молдагуловой установят в Петербурге

В Санкт-Петербурге установят памятник герою Советского Союза Алие Молдагуловой. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz предоставили в пресс-службе Посольства Казахстана в Российской Федерации.
Планируется, что памятник откроют 6 мая в одном из городских скверов западнее 5-го дома по улице Молдагуловой. Градостроительный совет города утвердил эскиз казахстанского скульптора Эдиге Рахмадиева.
Сообщается, что инициатива установки памятника девушке-снайперу исходила от Посольства Казахстана в РФ. Он будет установлен за счет частных средств.
Как известно, Алия Молдагулова перед Великой Отечественной войной жила и училась в Ленинграде.Во время ВОВ она служила снайпером в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта.
Алия Молдагулова обезвредила более 70-ти солдат и офицеров противника. Погибла в начале января 1944 года во время проведения Ленинградско-Новгородской операции.
В Петербурге появится памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, об этом сообщила пресс-служба Администрации губернатора Санкт-Петербурга. Алия Молдагулова родилась в Казахстане, но перед Великой Отечественной войной жила и училась в Ленинграде, что является одной из причин установки памятника девушке-снайперу.
Памятник установят в петербургском сквере без названия, западнее 5-го дома по улице Молдагуловой.
Это будет скульптурная композиция из бронзы высотой 3 метра, установленная на постаменте из розового гранита. На гранитном блоке выбито имя героини и накладная звезда героя. На обратной стороне постамента – краткое описание ее подвига.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.