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Памятник Алие Молдагуловой установят в Петербурге

Просмотров:23 Опубликовано: Сегодня, 21:40
Памятник Алие Молдагуловой установят в Петербурге
Алия Молдагулова. Из архивов Tengrinews.kz.
В Санкт-Петербурге установят памятник герою Советского Союза Алие Молдагуловой. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz предоставили в пресс-службе Посольства Казахстана в Российской Федерации.

Планируется, что памятник откроют 6 мая в одном из городских скверов западнее 5-го дома по улице Молдагуловой. Градостроительный совет города утвердил эскиз казахстанского скульптора Эдиге Рахмадиева.

Сообщается, что инициатива установки памятника девушке-снайперу исходила от Посольства Казахстана в РФ. Он будет установлен за счет частных средств.

Как известно, Алия Молдагулова перед Великой Отечественной войной жила и училась в Ленинграде.Во время ВОВ она служила снайпером в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта.

Алия Молдагулова обезвредила более 70-ти солдат и офицеров противника. Погибла в начале января 1944 года во время проведения Ленинградско-Новгородской операции.

В Петербурге появится памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, об этом сообщила пресс-служба Администрации губернатора Санкт-Петербурга. Алия Молдагулова родилась в Казахстане, но перед Великой Отечественной войной жила и училась в Ленинграде, что является одной из причин установки памятника девушке-снайперу.

Памятник установят в петербургском сквере без названия, западнее 5-го дома по улице Молдагуловой.

Это будет скульптурная композиция из бронзы высотой 3 метра, установленная на постаменте из розового гранита. На гранитном блоке выбито имя героини и накладная звезда героя. На обратной стороне постамента – краткое описание ее подвига.
Источник: Tengrinews.kz
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