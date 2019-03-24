Памятник Алие Молдагуловой установят в Петербурге

В Санкт-Петербурге установят памятник герою Советского Союза Алие Молдагуловой. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz предоставили в пресс-службе Посольства Казахстана в Российской Федерации.



Планируется, что памятник откроют 6 мая в одном из городских скверов западнее 5-го дома по улице Молдагуловой. Градостроительный совет города утвердил эскиз казахстанского скульптора Эдиге Рахмадиева.



Сообщается, что инициатива установки памятника девушке-снайперу исходила от Посольства Казахстана в РФ. Он будет установлен за счет частных средств.



Как известно, Алия Молдагулова перед Великой Отечественной войной жила и училась в Ленинграде.Во время ВОВ она служила снайпером в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта.



Алия Молдагулова обезвредила более 70-ти солдат и офицеров противника. Погибла в начале января 1944 года во время проведения Ленинградско-Новгородской операции.



В Петербурге появится памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, об этом сообщила пресс-служба Администрации губернатора Санкт-Петербурга. Алия Молдагулова родилась в Казахстане, но перед Великой Отечественной войной жила и училась в Ленинграде, что является одной из причин установки памятника девушке-снайперу.



Памятник установят в петербургском сквере без названия, западнее 5-го дома по улице Молдагуловой.



Это будет скульптурная композиция из бронзы высотой 3 метра, установленная на постаменте из розового гранита. На гранитном блоке выбито имя героини и накладная звезда героя. На обратной стороне постамента – краткое описание ее подвига.

