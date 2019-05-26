«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 26 Мая
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.36 KZT
  • €1 = 424.47 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Украине планируют добиться ареста всех активов Порошенко

Просмотров:51 Опубликовано: Сегодня, 17:16
В Украине планируют добиться ареста всех активов Порошенко
Фото © Reuters
Юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины, намерен через суд добиться ареста всех активов бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина", передает Тengrinews.kz со ссылкой на RT.

По его словам, в Государственном бюро расследований (ГБР) зарегистрирован "второй кейс" материалов. В течение нескольких недель планируется поступление ходатайства в суд по этому вопросу, заявил Портнов.

"Мое ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов. Это банковские счета, все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей", - сообщил он.

Ранее СМИ сообщали, что прокуратура планирует допросить Порошенко по делу о коррупции.

Портнов заявлял, что в отношении Порошенко возбуждено три уголовных дела.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Cаша (Посетители) Сегодня, 17:31
Так как же они добьются блокировки всех активов, если большая часть этих самых активов находится в России. rofl
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика