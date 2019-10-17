«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 17 Октября
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.94 KZT
  • €1 = 433.5 KZT
  • 1 RUB = 6.1 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Основатель The Village Казахстан и автор проекта «За нами уже выехали» запустили Youtube-канал «Пора остаться!?»

Просмотров:266 Опубликовано: Сегодня, 18:07
Основатель The Village Казахстан и автор проекта «За нами уже выехали» запустили Youtube-канал «Пора остаться!?»
Кадр видео
В первом выпуске они поговорили с активистами движения Oyan, Kazakhstan.

Основатель казахстанской версии The Village Айсана Ашим и автор популярного проекта «За нами уже выехали» Дмитрий Дубовицкий запустили Youtube-канал «Пора остаться!?». Они планируют говорить с людьми, которые решили остаться в стране, несмотря на возможности уехать или решили покинуть страну.

«Пора валить из Казахстана — мысль, которая хотя бы раз, но посещала любого здравомыслящего человека в нашей стране на фоне тех событий, что здесь происходят», - объясняют авторы канала в сообщении о запуске шоу.

Гостями первого выпуска стали активисты движения Oyan, Qazaqstan Асем Жапишева и Димаш Альжанов. С ними авторы каналы поговорили об отношении к революции, конфликте с Мухтаром Аблязовым, постоянных преследованиях, страхе и многом другом.

Авторы канала планируют приглашать к разговору «самых интересных, деятельных, важных, неоднозначных и ярких героев». Они рассчитают также работать не только в жанре интервью, но и проводить журналистские расследования.



Источник: Vlast.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика