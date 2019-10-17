Основатель The Village Казахстан и автор проекта «За нами уже выехали» запустили Youtube-канал «Пора остаться!?»

В первом выпуске они поговорили с активистами движения Oyan, Kazakhstan.



Основатель казахстанской версии The Village Айсана Ашим и автор популярного проекта «За нами уже выехали» Дмитрий Дубовицкий запустили Youtube-канал «Пора остаться!?». Они планируют говорить с людьми, которые решили остаться в стране, несмотря на возможности уехать или решили покинуть страну.



«Пора валить из Казахстана — мысль, которая хотя бы раз, но посещала любого здравомыслящего человека в нашей стране на фоне тех событий, что здесь происходят», - объясняют авторы канала в сообщении о запуске шоу.



Гостями первого выпуска стали активисты движения Oyan, Qazaqstan Асем Жапишева и Димаш Альжанов. С ними авторы каналы поговорили об отношении к революции, конфликте с Мухтаром Аблязовым, постоянных преследованиях, страхе и многом другом.



Авторы канала планируют приглашать к разговору «самых интересных, деятельных, важных, неоднозначных и ярких героев». Они рассчитают также работать не только в жанре интервью, но и проводить журналистские расследования.



