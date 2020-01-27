Зачем нужен "18-й регион" на номерах авто из ЕАЭС

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев объяснил, для чего автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС и временно зарегистрированные в Казахстане, получат особые госномера, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Желтыми номерами и 18-м регионом мы хотим выделить эти автомобили из общей массы, чтобы мы визуально контролировали и вели учет. Учет транспортного средства проще определить по госномерам определенной серии. Это нам позволит упростить контроль", - пояснил Кожаев на брифинге СЦК.



По его словам, внесение этих авто в базы данных МВД даст реальную картину по количеству автомашин, постоянно эксплуатируемых в Казахстане.



"Если через год гражданин в силу каких-то обстоятельств не смог выполнить обязательства по регистрации, у нас нет запрета на снятие с регистрационного учета в связи с вывозом за пределы. Мы не ограничиваем. Он вправе снять и сдать желтые номера и техпаспорт. Ему возвращают его старые номера и техпаспорт, чтобы он смог вывезти транспорт из страны. Но по территории Казахстана после 1 марта 2021 года такие авто ездить не смогут", - пояснил Кожаев.



Напомним, 24 января Президент Касым-Жомарт Токаев поручил в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года.