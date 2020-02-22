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Журналиста «УН» задержали во время съемки пикета

Просмотров:912 Опубликовано: Сегодня, 14:26
Журналиста «УН» задержали во время съемки пикета
Жанболат Жаншин и его подчинённый скручивают участника одиночного пикета
Сегодня на центральной площади полиция прервала одиночный пикет Тлегена Турешева, который выступил против переименования проспекта Назарбаева и требовал вернуть улице прежнее название Достык. Журналиста «УН» Акмарал Фёдорову, освещавшую событие, также скрутили и насильно доставили в Абайский отдел полиции.

Акмарал успела отправить фотографии задержания в редакцию, а также в телефонном разговоре сообщила, что первым к пикетчику подошел начальник управления административной полиции Жанболат Жаншин в сопровождении 6-7 полицейских в форме, которые не представлялись. После непродолжительного диалога, Жаншин, вместе с одним из своих подчинённых, «скрутили» Тлегена Турешева и потащили к полицейской машине.

Журналистка задала вопрос, на основании чего задерживают участника пикета, ведь одиночные пикеты разрешены президентом Токаевым, после чего полицейские схватили и её.

Журналиста «УН» задержали во время съемки пикета

Весь процесс задержания снимали люди в штатском, приехавшие вместе с полицией


«Я заявляла, что я жуналист и объясняла полиции, что нарушение профессиональной деятельности журналиста — прямое нарушение статьи 352 Административного кодекса РК, а также нарушение моих Конституционных прав. Но полицейские не объяснили причину моего задержания, не предоставляли никаких повесток, и никак не комментировала свои действия. Просто молча подхватили меня под руки, потащили и силой закинули в «бобик». Единственное сказали, что сейчас мы едем в Абайский отдел полиции, — сообщила по телефону журналистка.

Примечательно, что это прямое нарушение Административного кодекса РК совершили в присутствии (или по приказу?) начальника Административной полиции.

Позже в переписке с редакцией Акмарал сообщила, что в отделе требуют перестать пользоваться телефоном, Тлегена Турешева увели в какой-то кабинет, а она продолжает находиться в коридоре под охраной полиции. На каком основании — всё еще неизвестно.

«Полицейский по фамилии Насипкалиев орёт на меня, требует убрать телефон, хотя по закону я имею право снимать его при исполнении. На вопрос каким законом он руководствуется, и кто сказал, что телефоном нельзя пользоваться он крикнул «Я-я-я-я сказал тебе! Я!». Он или закона не знает, или думает, что он и есть Закон», — сообщила редакции Акмарал Фёдорова.

В настоящее время Тлеген Турешев и Акмарал Фёдорова находятся в Абайском отделе полиции и больше не выходят на связь.

Напомним, что 21 февраля полицейские доставили на дом к главному редактору «Уральской недели» Лукпану Ахмедьярову повестку с требованием явиться на допрос по делу 10-летней давности. Также редакции стало известно, что повестку «передали» и журналистке «Радио Азаттык» в Уральске Марии Мельниковой: полиция снова нарушила закон и оставила повестку не лично в руки журналисту, как того требует Закон, а родным Марии, в тот момент когда она не находилась дома.

Обе повестки работникам СМИ выданы на сегодня, 22 февраля, в день когда во всех городах Казахстана идут протестные митинги.


Источник: Уральская Неделя
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Комментарии ( 1 )

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  • Князь
 mer (Посетители) Сегодня, 15:06
Ещё раз вспомним статью, то что была напечата накануне, про служебное жильё МВД. Как бывшие, отстаивают свои права...
 
 

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