Дистанцию для людей в очередях установили в Казахстане

Расстояние между людьми в очереди должно быть не менее одного метра. Об этом заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В целях обеспечения продовольственной безопасности все торговые объекты на территории страны будут работать, в том числе продуктовые магазины и аптеки в торгово-развлекательных центрах, сами ТРЦ, гипермаркеты, торговые дома и рынки. Но они обязаны будут соблюдать ряд требований.
В первую очередь речь идет о введении усиленного режима дезинфекции. Важное требование - не допускать образование очереди. При ее возникновении необходимо соблюсти расстояние между людьми не менее одного метра", - заявил Султанов на брифинге СЦК.
По его словам, крупным торговым объектам необходимо будет соблюдать ряд требований - допускать на свою территорию посетителей в масках, в случае отсутствия и если есть возможность - предоставлять свои маски. Также на объектах должны раздавать памятки по профилактике коронавируса и устанавливать тепловизоры на всех действующих входах.
"В режиме работы крупных торговых центров и рынков вводится ограничение: крупные торговые объекты, включая продовольственные рынки площадью не менее 2000 квадратных метров, будут работать с 10:00 до 18:00. Непродовольственные вещевые рынки будут работать с 11:00 до 17:00 часов", - отметил он.
С 08:00 16 марта 2020 года в Казахстане действует чрезвычайное положение. На этот период создана Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте.
По постановлению Президента в стране усилена охрана общественного порядка и особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.
Ограничено функционирование крупных объектов торговли, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.
Введено ограничение на въезд - выезд через государственную границу казахстанцев и иностранцев. Гражданам Казахстана, ранее выехавшим на территорию иностранного государства, не будут препятствовать при их возвращении в Казахстан.
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