Жителей Нур-Султана задержали за продажу медицинских масок по завышенным ценам

В Нур-Султане выявлен факт незаконной продажи медицинских масок по завышенным ценам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета финансового мониторинга.



Как сообщается, 18 марта 2020 года Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану совместно с ДЭР по Павлодарской области был выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности.



"В условиях действия чрезвычайного положения в республике группа жителей города Нур-Султана реализовала населению по завышенным ценам медицинские маски в количестве 55 000 штук. При этом каких-либо документов на изделия у них не было. Общая сумма реализации составила 12 500 000 тенге", - говорится в сообщении ведомства.



При этом уточняется, что по данному факту начато досудебное расследование.



"Если вы стали свидетелями фактов необоснованного завышения цен при продаже медицинских масок и антисептических средств, просим обращаться по телефонам доверия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК – 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по городу Нур-Султана – 8 (7172) 31-61-45", - заключается в сообщении.