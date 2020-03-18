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Жителей Нур-Султана задержали за продажу медицинских масок по завышенным ценам

Просмотров:468 Опубликовано: Сегодня, 18:00
Жителей Нур-Султана задержали за продажу медицинских масок по завышенным ценам
Фото из Сети интернет
В Нур-Султане выявлен факт незаконной продажи медицинских масок по завышенным ценам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета финансового мониторинга.

Как сообщается, 18 марта 2020 года Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану совместно с ДЭР по Павлодарской области был выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности.

"В условиях действия чрезвычайного положения в республике группа жителей города Нур-Султана реализовала населению по завышенным ценам медицинские маски в количестве 55 000 штук. При этом каких-либо документов на изделия у них не было. Общая сумма реализации составила 12 500 000 тенге", - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что по данному факту начато досудебное расследование.

"Если вы стали свидетелями фактов необоснованного завышения цен при продаже медицинских масок и антисептических средств, просим обращаться по телефонам доверия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК – 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по городу Нур-Султана – 8 (7172) 31-61-45", - заключается в сообщении.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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нашевсе (Посетители) Сегодня, 21:04
Да и посадить его. С ума посходили, деньги глаза застят.
 
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  • kostya_aktau
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 18:58
?
(
все го то по 228 тенге/шт
в Актау по 250 ширпотребные планируют продавать! )
вот
https://www.lada.kz/aktau_news/society/77963-nurdaulet-kilybay-ezhednevno-atele-
mangistau-budut-shit-19-500-masok.html
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • kostya_aktau
  • Neo_454
  • arsenal
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:13
А в Актау аптеках продают маски по 170-180 тенге за штуку.
Это законно? Надо писать заявления, звонить или правоохранители начнут работать как надо?
 
 

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