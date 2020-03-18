Жителей Нур-Султана задержали за продажу медицинских масок по завышенным ценам

В Нур-Султане выявлен факт незаконной продажи медицинских масок по завышенным ценам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета финансового мониторинга.
Как сообщается, 18 марта 2020 года Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану совместно с ДЭР по Павлодарской области был выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности.
"В условиях действия чрезвычайного положения в республике группа жителей города Нур-Султана реализовала населению по завышенным ценам медицинские маски в количестве 55 000 штук. При этом каких-либо документов на изделия у них не было. Общая сумма реализации составила 12 500 000 тенге", - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что по данному факту начато досудебное расследование.
"Если вы стали свидетелями фактов необоснованного завышения цен при продаже медицинских масок и антисептических средств, просим обращаться по телефонам доверия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК – 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по городу Нур-Султана – 8 (7172) 31-61-45", - заключается в сообщении.
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