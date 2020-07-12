Регион охвачен паникой. Атырауская общественность обратилась к Токаеву

В соцсетях появилось обращение (текст публикуется ниже) к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от государственных, общественных деятелей и общественных активистов Атырауской области с просьбой срочно оказать помощь региону, охваченному вспышкой коронавирусной инфекции.
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев!
На протяжении многих лет Атырауская область была и есть главным донором республиканского бюджета. Мы гордимся тем, что мы всегда протягивали руку помощи для наших соотечественников, когда они оказывались в трудном положении. К сожалению, сегодня Атырауская область сама в большой беде!!! Больных с коронавирусной инфекцией с каждым днем становится все больше и больше. Атырауская область на сегодня вышла в единоличные лидеры в стране. Ежедневный прирост больных составляет уже несколько сотен случаев. В стационарах погибает большое количество людей.
Пожалуй, у нас не осталось человека, которого не коснулась данная трагедия.
Регион охвачен паникой, неопределенностью. В больницах катастрофически не хватает персонала. Скорая помощь приезжает к больным через 4-5 часов после вызова.
Все поликлиники закрыты. Ситуация во всех 7 районах области – угрожающая, особенно Кызылкогинский и Макатский районы не справляются с потоками больных. Очень высокая смертность! Люди предоставлены самим себе.
Касым-Жомарт Кемелевич!
Учитывая вышеописанные обстоятельства, мы просим Вас направить нам врачей из других стран (Россия, Ю. Корея и др.). Атырауская область очень нуждается в докторах с успешным опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.
К сожалению, ситуация критическая! Медлить нельзя!!! Мы, как люди, находящиеся в эпицентре событий, доводим до Вас нашу боль, крик наших сердец!
Обратите внимание на стон и хрип Атырауской области.
С уважением:
1. Ирак Елекеев, казахстанский государственный и общественный деятель, заслуженный юрист Республики Казахстан; 2. Айгуль Улкенбаева, домбристка, заслуженная артистка Республики Казахстан; 3. Едил Кусайынов, этномузыкант, заслуженный деятель Республики Казахстан; 4. Ринат Гайсин, композитор, заслуженный деятель Республики Казахстан; 5. Сембек Жумагалиев, заслуженный деятель Республики Казахстан; 6. Адил Койтанов, кавалер ордена "Курмет» РК; 7. Жанна Орынбасарова, известная казахстанская эстрадная джазовая певица; 8. Салтанат Рахимова, профсоюзный лидер, юрист, депутат городского маслихата; 9. Ерлан Кумискалиев, общественный деятель; 10. Турсын Калимова, член Союза журналистов РК, собственный корреспондент газеты «Айкын».
От редакции: ситуация в Атырауской области действительно складывается катастрофическая. Не хватает не только медиков и лекарств, области нужны неравнодушные люди, способные адекватно оценивать, реагировать и организовывать работу по спасению населения. Надеемся, крик о помощи атыраусцев окажется услышанным.
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