«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 12 Июля
+33...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.55 KZT
  • €1 = 465.73 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Регион охвачен паникой. Атырауская общественность обратилась к Токаеву

Просмотров:1185 Опубликовано: Сегодня, 10:47
Регион охвачен паникой. Атырауская общественность обратилась к Токаеву
Фото АкЖайык
В соцсетях появилось обращение (текст публикуется ниже) к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от государственных, общественных деятелей и общественных активистов Атырауской области с просьбой срочно оказать помощь региону, охваченному вспышкой коронавирусной инфекции. 

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев!

На протяжении многих лет Атырауская область была и есть главным донором республиканского бюджета. Мы гордимся тем, что мы всегда протягивали руку помощи для наших соотечественников, когда они оказывались в трудном положении.
К сожалению, сегодня Атырауская область сама в большой беде!!! Больных с коронавирусной инфекцией с каждым днем становится все больше и больше. Атырауская область на сегодня вышла в единоличные лидеры в стране. Ежедневный прирост  больных составляет уже несколько сотен случаев. В стационарах погибает большое количество людей.

Пожалуй, у нас не осталось человека, которого не коснулась данная трагедия.

Регион охвачен паникой, неопределенностью. В больницах катастрофически не хватает персонала. Скорая помощь приезжает к больным через 4-5 часов после вызова.

Все поликлиники закрыты. Ситуация во всех 7 районах области – угрожающая, особенно Кызылкогинский и Макатский районы не справляются с потоками больных. Очень высокая смертность! Люди предоставлены самим себе.

Касым-Жомарт Кемелевич!

Учитывая вышеописанные обстоятельства, мы просим Вас направить нам врачей из других стран (Россия, Ю. Корея и др.).
Атырауская область очень нуждается в докторах с успешным опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

К сожалению, ситуация критическая! Медлить нельзя!!! Мы, как люди, находящиеся в эпицентре событий, доводим до Вас нашу боль, крик наших сердец!

Обратите внимание на стон и хрип Атырауской области.
 
С уважением:

1. Ирак Елекеев, казахстанский государственный и общественный деятель, заслуженный юрист Республики Казахстан;
2. Айгуль Улкенбаева, домбристка, заслуженная артистка Республики Казахстан;
3. Едил Кусайынов, этномузыкант, заслуженный деятель Республики Казахстан;
4. Ринат Гайсин, композитор, заслуженный деятель Республики Казахстан;
5. Сембек Жумагалиев, заслуженный деятель Республики Казахстан;
6. Адил Койтанов, кавалер ордена "Курмет» РК;
7. Жанна Орынбасарова, известная казахстанская эстрадная джазовая певица; 
8. Салтанат Рахимова, профсоюзный лидер, юрист, депутат городского маслихата;
9. Ерлан Кумискалиев, общественный деятель;
10. Турсын Калимова, член Союза журналистов РК, собственный корреспондент газеты «Айкын».

От редакции: ситуация в Атырауской области действительно складывается катастрофическая. Не хватает не только медиков и лекарств, области нужны неравнодушные люди, способные адекватно оценивать, реагировать и организовывать работу по спасению населения. Надеемся, крик о помощи атыраусцев окажется услышанным. 


Источник: Ак Жайик
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Андpей
  • veselaya
  • Кинст
  • взрослый
  • babe
  • Multiverse
 Playhrun (Посетители) Сегодня, 11:19
На протяжении многих лет Атырауская область была и есть главным донором республиканского бюджета. 
Зачем эти строчки? Сразу какая-то неприязнь к этим "общественным деятелям". То есть это чисто их заслуга? К примеру не было у них нефти, они провели какие-то инновации и она у них появилась?
Или не так, обращаются к президенту два региона где происходят ужасные вещи из-за пандемии, а президент говорит давайте лучше атырауской области поможем- они же бюджет пополняют. Так что-ли?
Вот такие "умные" общественные деятели.
То есть если уменьшить масштаб: попали одновременно в больницу нефтяник и обычная учительница, а место всего одно, и врачи скажут давайте лучше лечить нефтяника-он нашей стране нефть добывает.
Это пипец какой-то а не "общественные деятели ".
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика