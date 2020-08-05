Премьер-министр Ливана назвал причину взрыва в порту Бейрута

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 70 человек, ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет, говорится в сообщении канцелярии президента Ливана в социальной сети Twitter.



"Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан", - заявил премьер.



При этом Дияб предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину происшествия и выявить ответственных.



Били тревогу пять месяцев назад



Служба национальной безопасности Ливана пять месяцев назад начала расследование в связи с нахождением в порту Бейрута большого количества аммиачной селитры (или нитрата аммония), сообщает ливанский телеканал OTV со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.



По данным телеканала, в результате расследования было установлено, что вещества в ангаре крайне опасны.

В связи с этим было направлено распоряжение о назначении ответственного лица со стороны государства и управления порта для принятия мер, предотвращающих какие-либо чрезвычайные ситуации, включая взрыв.



"Основные предложения службы нацбезопасности заключались в создании особых условий хранения. В случае отсутствия необходимости в них было предложено продать эти вещества", - отмечает телеканал.



Согласно данным источника, взрывчатые вещества находились на борту корабля под флагом одной из африканских стран, которое было оставлено ее хозяевами несколько лет назад в связи с большим долгом.



Версия Трампа



В то же время президент США Дональд Трампа, вопреки заявлениям ливанских властей, назвал случившееся в Бейруте "ужасной атакой", хотя основная версия взрыва — не теракт, а случайный подрыв взрывчатых веществ.



"Похоже, это была ужасная атака", - сказал Трамп на пресс-конференции.



"Многие люди погибли, сотни были тяжело ранены в большом взрыве в Бейруте. Мы молимся о жертвах. США готовы помочь Ливану", - добавил глава Белого дома.



Президент США пояснил, что встречался с американскими генералами, и они, по его утверждению, считают взрыв в Бейруте нападением.



В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется.



"Да, это похоже на то, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва", - сказал Трамп.



"Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба", - добавил американский лидер.



Взрыв в Бейруте



Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута, по свидетельству корреспондента РИА Новости, взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма

По последним данным, в результате погибли 73 человека, число пострадавших превысило 3,7 тысячи.