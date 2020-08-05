«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Августа
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.52 KZT
  • €1 = 493.52 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Премьер-министр Ливана назвал причину взрыва в порту Бейрута

Просмотров:436 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Премьер-министр Ливана назвал причину взрыва в порту Бейрута
Фото из Сети интернет
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 70 человек, ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет, говорится в сообщении канцелярии президента Ливана в социальной сети Twitter.

"Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан", - заявил премьер.

При этом Дияб предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину происшествия и выявить ответственных.

Били тревогу пять месяцев назад

Служба национальной безопасности Ливана пять месяцев назад начала расследование в связи с нахождением в порту Бейрута большого количества аммиачной селитры (или нитрата аммония), сообщает ливанский телеканал OTV со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

По данным телеканала, в результате расследования было установлено, что вещества в ангаре крайне опасны.
В связи с этим было направлено распоряжение о назначении ответственного лица со стороны государства и управления порта для принятия мер, предотвращающих какие-либо чрезвычайные ситуации, включая взрыв.

"Основные предложения службы нацбезопасности заключались в создании особых условий хранения. В случае отсутствия необходимости в них было предложено продать эти вещества", - отмечает телеканал.

Согласно данным источника, взрывчатые вещества находились на борту корабля под флагом одной из африканских стран, которое было оставлено ее хозяевами несколько лет назад в связи с большим долгом.

Версия Трампа

В то же время президент США Дональд Трампа, вопреки заявлениям ливанских властей, назвал случившееся в Бейруте "ужасной атакой", хотя основная версия взрыва — не теракт, а случайный подрыв взрывчатых веществ.

"Похоже, это была ужасная атака", - сказал Трамп на пресс-конференции.

"Многие люди погибли, сотни были тяжело ранены в большом взрыве в Бейруте. Мы молимся о жертвах. США готовы помочь Ливану", - добавил глава Белого дома.

Президент США пояснил, что встречался с американскими генералами, и они, по его утверждению, считают взрыв в Бейруте нападением.

В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется.

"Да, это похоже на то, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва", - сказал Трамп.

"Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба", - добавил американский лидер.

Взрыв в Бейруте

Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута, по свидетельству корреспондента РИА Новости, взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма
По последним данным, в результате погибли 73 человека, число пострадавших превысило 3,7 тысячи.


Источник: ria.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Знакомый (Посетители) Сегодня, 12:06
Вот что происходит с халатным обращением с селитрой!!А наш КазАзот,тоже производит селитру и она хранится на складах.Прошу задуматься чиновников руководителей всех рангов о строгом соблюдении режима хранения , погрузки итд, чтобы потом не искать виноватых!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика