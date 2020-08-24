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Снег выпал в Австралии впервые за 15 лет

Просмотров:200 Опубликовано: Сегодня, 10:45
Снег выпал в Австралии впервые за 15 лет
Фото: Unilad
Жители регионов опубликовали в соцсетях фотографии белого пейзажа.

В некоторых регионах Австралии впервые за 15 лет выпал снег, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Антарктический циклон сумел достичь юго-восточных районов Австралии 22 августа, вызвав снегопад на низких высотах над Новым Южным Уэльсом, штатом Виктория и островным штатом Тасмания.

Жители регионов опубликовали в соцсетях фотографии белого пейзажа. Они лепили снеговиков и играли в глубоких сугробах.

First time seeing #snow for the boys, usually a beach family. #Australia #nsw #stoked #winter #Aussiewinter pic.twitter.com/uRrf7nf4K0

— ????Jai Ritter ???????????????? (@Rockdad831) August 23, 2020
Бюро метеорологии сообщило, что в ряде регионов выпало более одного метра снега. Холодная погода, вероятно, сохранится в течение нескольких дней.

#snowFall in August#Hobart the beautiful.
Can you name any other city where you get the snowy mountain, an ocean, a river flowing through the city and lush green valleys with vineyards and apple orchards all around?#Tasmania #Aussiewinter pic.twitter.com/9y7pKUd0JR

— Hizb Khan Dawar (@drhizbkhan) August 9, 2020
Это редкое событие привело к закрытию некоторых дорог. Один из жителей Сиднея Радж Кумар рассказал, что приехал с семьей в Новый Южный Уэльс, чтобы увидеть снег.


Источник: zakon.kz
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