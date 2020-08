Снег выпал в Австралии впервые за 15 лет

Жители регионов опубликовали в соцсетях фотографии белого пейзажа.



В некоторых регионах Австралии впервые за 15 лет выпал снег, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.



Антарктический циклон сумел достичь юго-восточных районов Австралии 22 августа, вызвав снегопад на низких высотах над Новым Южным Уэльсом, штатом Виктория и островным штатом Тасмания.



Жители регионов опубликовали в соцсетях фотографии белого пейзажа. Они лепили снеговиков и играли в глубоких сугробах.



First time seeing #snow for the boys, usually a beach family. #Australia #nsw #stoked #winter #Aussiewinter pic.twitter.com/uRrf7nf4K0



Бюро метеорологии сообщило, что в ряде регионов выпало более одного метра снега. Холодная погода, вероятно, сохранится в течение нескольких дней.



#snowFall in August#Hobart the beautiful.

Can you name any other city where you get the snowy mountain, an ocean, a river flowing through the city and lush green valleys with vineyards and apple orchards all around?#Tasmania #Aussiewinter pic.twitter.com/9y7pKUd0JR



Это редкое событие привело к закрытию некоторых дорог. Один из жителей Сиднея Радж Кумар рассказал, что приехал с семьей в Новый Южный Уэльс, чтобы увидеть снег.