В ЮАР впервые за 10 лет выпал снег

В столице Южно-Африканской республики, Йоханненсбурге, впервые за последние 10 лет выпал снег, сообщает Zakon.kz.



10 июля жителей столицы ЮАР удивил снег. Неожиданные зимние осадки в центре африканской республики выпали из-за холодного фронта, который обрушился на регион, пишет Africa News.



Синоптики предупреждали жителей Южной Африки о надвигающихся экстремально холодных температурах, однако для некоторых жителей региона снег стал радостным открытием, пишет издание.



В детских садах наступил настоящий праздник, малыши никогда раньше не видели таких осадков. Ранее снег в регионе выпадал в 2012 и 1996 годах.



Низкие температуры могут повысить спрос на электроэнергию, которая понадобится для обогрева домов, это может привести к перебоям с поставками энергии в дома жителей.



Ранним утром 10 июля в российской Магаданской области выпал снег. В регион холодные осадки пришли на смену 37-градусной жаре.