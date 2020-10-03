Армения сообщила о наступлении Азербайджана

Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась на прошлой неделе.



Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил что азербайджанские военные перебросили в Нагорный Карабах новые силы, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.



Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы страны заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.



Ночью шли ожесточенные бои, - сообщил Ованнисян.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян уточнила, что бои шли на северном и южном направлениях линии соприкосновения.



Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери, - сообщила она.



В свою очередь президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую.



По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт, нация и родина под угрозой... Следовательно, вместе с подразделениями специального назначения направляюсь на передовую, чтобы принять свою честь боя, так как я на передовой буду полезнее, чем в тылу, - сообщил Арутюнян.



Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обвинили друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.



Лидеры России, США и Франции призвали участников противостояния прекратить столкновения, начать переговоры без предварительных условий, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.