Армения сообщила о наступлении Азербайджана

Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась на прошлой неделе.
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил что азербайджанские военные перебросили в Нагорный Карабах новые силы, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Ранее министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы страны заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.
Ночью шли ожесточенные бои, - сообщил Ованнисян. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян уточнила, что бои шли на северном и южном направлениях линии соприкосновения.
Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери, - сообщила она.
В свою очередь президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую.
По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт, нация и родина под угрозой... Следовательно, вместе с подразделениями специального назначения направляюсь на передовую, чтобы принять свою честь боя, так как я на передовой буду полезнее, чем в тылу, - сообщил Арутюнян.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обвинили друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали участников противостояния прекратить столкновения, начать переговоры без предварительных условий, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.
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