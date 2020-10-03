Их производство сократилось на 20 процентов.



Три птицефабрики из 35 по всей стране потеряли поголовье более 1,5 млн.

В Казахстане подорожали яйца. В Карагандинской области их цена выросла на 50%. Глава Ассоциации яичных производителей рассказал, что причина подорожания – дефицит, сообщает "31 канал".



В Караганде десяток яиц сегодня стоит 390 тенге, две недели назад цена была 260 тенге.



"В Караганде не такая сложная ситуация с птичьим гриппом, как на севере страны. Почему здесь на 50% подорожание произошло, народу непонятно. Я думаю, это сговор", – возмущён житель города Сергей Тимофеев.



Продавцы говорят, что взвинтили цены поставщики, те ссылаются на дефицит яиц из-за вспышки птичьего гриппа. При этом ни на одной из птицефабрик Карагандинской области этой инфекции нет и производят там яиц в четыре раза больше, чем потребность области. Даже в Северном Казахстане, где закрыли птицефабрики, цены на яйца держатся на уровне 350 тенге за десяток.



В управлении сельского хозяйства подтвердили, что птицефабрики подняли цены от 10 до 20% из-за подорожания кормов. Отпускная цена на яйцо первой категории сегодня 31 тенге, второй – 29. Эти две позиции являются социально значимыми, их мониторят чиновники.



"Закрыта граница с РФ и на севере страны некоторые районы закрыты на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Всё диктует рынок. Есть спрос – цена растёт", – сказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Карагандинской области Аскар Санаубаров.



Чиновники заключили меморандумы с птицефабриками, чтобы те 10% своей продукции продавали по себестоимости. Эти яйца реализуют в социальных павильонах и некоторых супермаркетах.



Глава Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко заявил, что сегодня в стране яиц производится на 20% меньше, чем в прошлом году.



"Сегодня основная причина роста цен – это дефицит яйца на рынке Казахстана. Во-первых, за восемь месяцев мы упали в объёме производства на 10% из-за снижения господдержки. Во-вторых, идёт эпидемия птичьего гриппа и три птицефабрики из 35 потеряли поголовье более 1,5 млн. В итоге на 20% меньше мы сегодня производим яиц, чем год назад", – сказал Максим Божко.



Он также ответил на обвинения о том, что птицефабрики не вакцинировали поголовье от птичьего гриппа. Глава ассоциации заявил, что вакцинация на птицефабриках идёт от обязательных болезней. Птичий грипп не входит в обязательную вакцинацию, так как существует много разных штаммов. В этом году, например, некоторые птицефабрики привили от H5N1, а выявляют штамм H5N8.



Накануне в Минсельхозе заявили, что падёж из-за птичьего гриппа прекратился в пяти регионах Казахстана. Карантин всё ещё действует в 48 населённых пунктах 25 районов шести областей страны.

