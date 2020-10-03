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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане подорожали яйца

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 11:32
В Казахстане подорожали яйца
Фото из сети интернет
Их производство сократилось на 20 процентов.

Три птицефабрики из 35 по всей стране потеряли поголовье более 1,5 млн.
В Казахстане подорожали яйца. В Карагандинской области их цена выросла на 50%. Глава Ассоциации яичных производителей рассказал, что причина подорожания – дефицит, сообщает "31 канал".

В Караганде десяток яиц сегодня стоит 390 тенге, две недели назад цена была 260 тенге.

"В Караганде не такая сложная ситуация с птичьим гриппом, как на севере страны. Почему здесь на 50% подорожание произошло, народу непонятно. Я думаю, это сговор", – возмущён житель города Сергей Тимофеев.

Продавцы говорят, что взвинтили цены поставщики, те ссылаются на дефицит яиц из-за вспышки птичьего гриппа. При этом ни на одной из птицефабрик Карагандинской области этой инфекции нет и производят там яиц в четыре раза больше, чем потребность области. Даже в Северном Казахстане, где закрыли птицефабрики, цены на яйца держатся на уровне 350 тенге за десяток.

В управлении сельского хозяйства подтвердили, что птицефабрики подняли цены от 10 до 20% из-за подорожания кормов. Отпускная цена на яйцо первой категории сегодня 31 тенге, второй – 29. Эти две позиции являются социально значимыми, их мониторят чиновники.

"Закрыта граница с РФ и на севере страны некоторые районы закрыты на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Всё диктует рынок. Есть спрос – цена растёт", – сказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Карагандинской области Аскар Санаубаров.

Чиновники заключили меморандумы с птицефабриками, чтобы те 10% своей продукции продавали по себестоимости. Эти яйца реализуют в социальных павильонах и некоторых супермаркетах.

Глава Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко заявил, что сегодня в стране яиц производится на 20% меньше, чем в прошлом году.

"Сегодня основная причина роста цен – это дефицит яйца на рынке Казахстана. Во-первых, за восемь месяцев мы упали в объёме производства на 10% из-за снижения господдержки. Во-вторых, идёт эпидемия птичьего гриппа и три птицефабрики из 35 потеряли поголовье более 1,5 млн. В итоге на 20% меньше мы сегодня производим яиц, чем год назад", – сказал Максим Божко.

Он также ответил на обвинения о том, что птицефабрики не вакцинировали поголовье от птичьего гриппа. Глава ассоциации заявил, что вакцинация на птицефабриках идёт от обязательных болезней. Птичий грипп не входит в обязательную вакцинацию, так как существует много разных штаммов. В этом году, например, некоторые птицефабрики привили от H5N1, а выявляют штамм H5N8.

Накануне в Минсельхозе заявили, что падёж из-за птичьего гриппа прекратился в пяти регионах Казахстана. Карантин всё ещё действует в 48 населённых пунктах 25 районов шести областей страны.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 12:22
Если бы подорожали только яйца!
И с арифметикой ценообразование не согласуется.
В итоге на 20% меньше мы сегодня производим яиц, чем год назад", – сказал Максим Божко.
А цены выросли на 50%.
 
 

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