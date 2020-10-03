Директора «Скорой» оштрафовали на 30 миллионов тенге

Его осудили за хищение денег, выделенных на борьбу с COVID-19
В Алматинской области вынесен приговор в отношении директора областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Каната Калдыбаева, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
28 сентября приговором Илийского районного суда Алматинской области осуждены:
- директор РГП на ПХВ «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» К.З. Калдыбаев – к штрафу в размере 30 240 930 тенге;
- главный инженер РГП Д.И. Тугамбаев – к ограничению свободы сроком на три года и шесть месяцев.
Их подозревали в хищении по предварительному сговору бюджетных средств в сумме 2,55 миллиона тенге, выделенных по программе «Денсаулык» в рамках антикризисных мер на борьбу с пандемией коронавируса.
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