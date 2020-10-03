Прививки не помогут: пять мифов об иммунитете

Вакцинация не дает 100% гарантии того, что привитый человек не заболеет, но эта процедура значительно снижает вероятность быть инфицированным опасным возбудителем.



Какие существующие заблуждения о защитной системе нашего организма могут всерьез навредить здоровью, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лайфхакер.



Миф №1. Прививки не помогут



Человеку ставят вакцину для того, чтобы заранее "вооружить" его организм средствами борьбы с инфекцией.



При вакцинации не происходит запуска активных действий для уничтожения патогена, поскольку вакцины заболевания вызвать не могут. Это лишь своего рода репетиция действий иммунной системы в ответ на попадание опасного инфекционного агента.



После прививки и синтеза необходимых антител организм уже выигрывает время: его B-лимфоциты "помнят", какие именно антитела нужно производить при встрече с тем или иным патогеном. Эти антитела успешно позволят компонентам иммунитета обнаружить угрозу и удалить ее из организма до того, как разовьется заболевание.



Вакцинация не дает 100% гарантии того, что привитый человек не заболеет, но эта процедура значительно снижает вероятность быть инфицированным опасным возбудителем.



Миф № 2. Детей нужно держать в стерильности, потому что у них нет иммунитета



На самом деле, у новорожденных иммунитет есть, но развивается он постепенно по мере их взросления.



В первые три месяца после рождения малыша защищают исключительно материнские антитела, но со временем распадаются, и к 3-6 месяцам многие из них прекращают функционировать.



К тому же кожа ребенка покрыта первородной смазкой, которая оберегает его от большого количества разнообразных болезнетворных микробов. А в кишечнике новорожденного на момент рождения уже присутствуют пейеровы бляшки — скопления T- и B-лимфоцитов в слизистой. При попадании микробов они провоцируют иммунный ответ и в дальнейшем помогают адекватно реагировать на чужеродное в пищеварительном тракте.



Разумеется, пока иммунитет не окреп в полной мере, дети сильнее, чем взрослые, подвержены риску заразиться той или иной инфекцией. Однако стремление к созданию стерильных условий для ребенка грозит развитием реакций гиперчувствительности — аллергий и аутоиммунных заболеваний.



Миф № 3. Иммунитет укрепляют йогурты и мультивитаминные добавки



В кишечнике человека обитают около тысячи видов бактерий. Они играют важнейшую роль в нормальном функционировании организма. Микрофлора кишечника не только помогает пищеварению и производит жизненно важные витамины группы B и витамин K, которые не способен синтезировать наш организм, но и препятствуют проникновению патогенных микробов, поддерживая целостность слизистой кишечника и физически препятствуя их прикреплению к клеткам кишечника.



Но дело в том, что бактерии извне, в частности — полезные йогуртовые бактерии — не способны надолго задерживаться в кишечнике. Это подтвердил американский исследователь Шервуд Горбах, изучавший штаммы бактерий более 20 лет — ему не удалось найти задерживающиеся в кишечнике бактерии ни в одной из молочных культур Америки, Европы и Азии. Если некоторые штаммы и выживали после соляной кислоты желудка, то все равно исчезали через 1–2 дня.



Хотя сегодня некоторые пробиотики и показали в экспериментах многообещающие результаты, но пока у ученых недостаточно убедительных научных данных об их пользе.



Чаще всего оказываются бесполезными и мультивитаминные комплексы, потому что синтетические витамины в таблетках усваиваются хуже или вовсе не усваиваются нашим организмом.



Врачи и ученые рекомендуют полноценно питаться и получать витамины с пищей. В случае недостатка витаминов, нужно консультироваться с врачом и пересматривать режим питания и состав продуктов. Так как попытки восполнить запас витаминов самостоятельно, без консультаций врачей, могут быть довольно опасны: согласно десяткам научных исследований, ежедневное чрезмерное употребление витаминов может приводить к увеличению риска развития различных заболеваний.



Миф № 4. У мозга иммунитета нет



Иммунные реакции в мозге происходят несколько иначе, чем в остальном организме. Поскольку мозг очень чувствителен к различным повреждениям, его иммунный ответ ослаблен, но это не означает, что его нет совсем. Например, в мозге есть "свои" иммунные клетки, которые защищают ткани органа от инфекционных агентов.



Помимо клеток иммунитета и лимфатических сосудов, важную роль в нормальном функционировании мозга играют и молекулы иммунитета. Так, цитокин IFN-γ — сигнальная молекула, которая осуществляет защиту от вирусов — участвует в регуляции социального поведения.



Миф № 5. Если иммунитет работает очень активно, то это всегда хорошо



Чрезмерная активность иммунитета может быть опасной для организма. Иммунная система обладает способностью уничтожать чужеродные объекты, в том числе инфекционные, и избавлять от них организм. Но иногда иммунитет может принимать безвредные клетки организма за потенциальный патоген. В результате неконтролируемого иммунного ответа могут возникнуть аллергические реакции или реакции гиперчувствительности.