Иностранцев не будут пускать в Казахстан без ПЦР на коронавирус. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Tengrinews.kz.



"С 6 октября текущего года иностранные граждане, прибывающие авиарейсами из-за рубежа без справки на COVID-19 о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы, к въезду в Казахстан не допускаются", - сообщил Байгабулов.



Что касается граждан Казахстана, прибывших международными авиарейсами, то в случае отсутствия справки с аналогичным сроком действия подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.



Он пояснил, что эти требования распространяются на все страны, с которыми имеются авиасообщения, ранжирования стран по категориям не предусмотрено, как было ранее.



"Аналогичные ограничительные требования действуют и в отношении прибывающих лиц в Казахстан через пункты пропуска на государственной границе на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах", - также отметил главный санврач на транспорте.