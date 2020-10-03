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Грузия опровергла своё участие в «переброске боевиков» в Азербайджан

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Грузия опровергла своё участие в «переброске боевиков» в Азербайджан
Фото из сети интернет
Глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили опроверг сообщения об участии страны в якобы имевшей место переброске сирийских боевиков в Азербайджан, сообщило РИА Новости.

"В социальных СМИ распространилась дезинформация в связи с тем, что якобы с турецкой территории через территорию Грузии в направлении Азербайджана перебираются участники неформальных вооруженных формирований Сирии… Это ложь, направленная на эскалацию ситуации и усиление напряженности в регионе", – заявил Лилуашвили на брифинге.

Он также привел сообщения СМИ, в которых призывают перекрыть автомобильную магистраль в Азербайджан.

В минувшее воскресенье, 27 сентября, Минобороны Азербайджана заявило, что армия Армении совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к жертвам среди гражданского населения и военных.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", однако они были организованы находящимися у линии соприкосновения сторон азербайджанскими силами с тем, чтобы, по мнению официального Еревана, "начать наступление" на карабахском направлении.

В самой непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглась, в частности, столица Степанакерт, в связи с чем власти Арцаха призвали население укрыться в убежищах, а позднее объявили в регионе военное положение и мобилизацию.

Об аналогичных шагах впоследствии объявили и в Армении. Всеобщая мобилизация стала первой подобной акцией в новейшей истории республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов страны и объявил о действии комендантского часа и о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе Россия, Германия, США и Франция, призвали стороны к сдержанности. Со своей стороны власти Турция публично отметили, что Анкара готова при необходимости оказать Баку не только политико-дипломатическую, но и иные виды поддержки.

Ранее радио Sputnik сообщило, что граждан Армении попросили не запускать беспилотники из-за обострения в Карабахе.


Источник: radiosputnik.ria.ru
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