Токаеву рассказали о переводе учебников на казахский язык

Глава государства принял члена Национального совета общественного доверия Рауана Кенжеханулы, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Президенту был представлен отчет о проводимой по его поручению работе по переводу произведений Абая Кунанбаева на десять языков в рамках мероприятий, посвященных 175-летию поэта.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о переводе на казахский язык учебников в рамках программы "Рухани жаңғыру". По словам Рауана Кенжеханулы, этот проект будет завершен до конца текущего года. Всего будет переведено более 100 учебников. В ходе беседы были обсуждены вопросы профилактики суицидов среди детей, развития образовательной онлайн-платформы, а также проблемы, касающиеся сферы перевода и терминологии.
По итогам встречи Глава государства подчеркнул важность данных вопросов и дал поручение заинтересованным государственным органам проработать их совместно с неправительственными организациями.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.