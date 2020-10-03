Токаеву рассказали о переводе учебников на казахский язык

Всего будет переведено более 100 учебников.



Глава государства принял члена Национального совета общественного доверия Рауана Кенжеханулы, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.



Президенту был представлен отчет о проводимой по его поручению работе по переводу произведений Абая Кунанбаева на десять языков в рамках мероприятий, посвященных 175-летию поэта.



Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о переводе на казахский язык учебников в рамках программы "Рухани жаңғыру". По словам Рауана Кенжеханулы, этот проект будет завершен до конца текущего года. Всего будет переведено более 100 учебников.

В ходе беседы были обсуждены вопросы профилактики суицидов среди детей, развития образовательной онлайн-платформы, а также проблемы, касающиеся сферы перевода и терминологии.



По итогам встречи Глава государства подчеркнул важность данных вопросов и дал поручение заинтересованным государственным органам проработать их совместно с неправительственными организациями.