«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 03 Октября
+19...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.12 KZT
  • €1 = 505.27 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаеву рассказали о переводе учебников на казахский язык

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Токаеву рассказали о переводе учебников на казахский язык
Фото: akorda.kz
Всего будет переведено более 100 учебников.

Глава государства принял члена Национального совета общественного доверия Рауана Кенжеханулы, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президенту был представлен отчет о проводимой по его поручению работе по переводу произведений Абая Кунанбаева на десять языков в рамках мероприятий, посвященных 175-летию поэта.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о переводе на казахский язык учебников в рамках программы "Рухани жаңғыру". По словам Рауана Кенжеханулы, этот проект будет завершен до конца текущего года. Всего будет переведено более 100 учебников.
В ходе беседы были обсуждены вопросы профилактики суицидов среди детей, развития образовательной онлайн-платформы, а также проблемы, касающиеся сферы перевода и терминологии.

По итогам встречи Глава государства подчеркнул важность данных вопросов и дал поручение заинтересованным государственным органам проработать их совместно с неправительственными организациями.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика