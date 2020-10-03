Крашеными цыплятами торговали на одном из рынков Казахстана

Цветных цыплят предлагали приобрести покупателям.
Крашенные цыплята, которыми торговали на одном из рынков Казахстана, возмутили пользователей Казнета, передает Liter.kz.
В паблике @zhest_kz социальной сети Instagram опубликовали видео, на котором видно, как в картонных коробках продают цыплят. Единственным отличием является их пестрый окрас, несвойственный этим птицам. Торговец за кадром уверяет, что эти это новый вид цыплят.
Видео возмутило пользователей. Они считают, что такое обращение с животными является жестоким и недопустимым.
Большинство людей с трудом представляют, каким образом цыплята приобретают яркие, неестественные цвета. Процесс окраски птенцов скрыт от человеческого взгляда, поскольку их не красят после того, как цыплята уже вылупились. Напротив, покраска происходит в момент развития эмбриона. В яйцо вводят различные красители. В зависимости от продавца, это может быть перекись водорода, аммиак или «безвредный» пищевой краситель. Лишь немногие эмбрионы оказываются стойкими к воздействию ядовитого красителя, большинство погибает от отравления. Выжившие птенцы вылупляются из яйца, удивляя окружающих розовым, фиолетовым, желтым, красным или голубым оперением. Большинство родителей с радостью покупают привлекательных разноцветных птенцов в качестве питомцев для своих детей.
Проблемы начинаются в тот момент, когда цыплята достигают переходного возраста. Их оперение постепенно становится обычным. В этот момент большинство владельцев разноцветных цыплят с ужасом осознают нерадужные перспективы по содержанию довольно крупной птицы в обычной квартире. Чаще всего от подросших курочек и петушков избавляются, как от наскучившей игрушки.
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