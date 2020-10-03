Крашеными цыплятами торговали на одном из рынков Казахстана

Цветных цыплят предлагали приобрести покупателям.Крашенные цыплята, которыми торговали на одном из рынков Казахстана, возмутили пользователей Казнета, передает Liter.kz.В паблике @zhest_kz социальной сети Instagram опубликовали видео, на котором видно, как в картонных коробках продают цыплят. Единственным отличием является их пестрый окрас, несвойственный этим птицам. Торговец за кадром уверяет, что эти это новый вид цыплят.Видео возмутило пользователей. Они считают, что такое обращение с животными является жестоким и недопустимым.Большинство людей с трудом представляют, каким образом цыплята приобретают яркие, неестественные цвета. Процесс окраски птенцов скрыт от человеческого взгляда, поскольку их не красят после того, как цыплята уже вылупились. Напротив, покраска происходит в момент развития эмбриона. В яйцо вводят различные красители. В зависимости от продавца, это может быть перекись водорода, аммиак или «безвредный» пищевой краситель. Лишь немногие эмбрионы оказываются стойкими к воздействию ядовитого красителя, большинство погибает от отравления. Выжившие птенцы вылупляются из яйца, удивляя окружающих розовым, фиолетовым, желтым, красным или голубым оперением. Большинство родителей с радостью покупают привлекательных разноцветных птенцов в качестве питомцев для своих детей.Проблемы начинаются в тот момент, когда цыплята достигают переходного возраста. Их оперение постепенно становится обычным. В этот момент большинство владельцев разноцветных цыплят с ужасом осознают нерадужные перспективы по содержанию довольно крупной птицы в обычной квартире. Чаще всего от подросших курочек и петушков избавляются, как от наскучившей игрушки.