«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 03 Октября
+19...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.12 KZT
  • €1 = 505.27 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Участник «Танцев со звёздами» устроил хаос на съёмках

Просмотров:376 Опубликовано: Сегодня, 19:25
Участник «Танцев со звёздами» устроил хаос на съёмках
Фото: Globallookpress.com
У одного из участников британской версии «Танцев со звездами» (Strictly Come Dancing) диагностировали коронавирус. Из-за этого инцидента на съемочной площадке начался хаос, пишет The Sun.

По данным журналистов, певец Харви Ли Кантвелл, который выступает под псевдонимом HRVY, узнал о заражении после положительного результата теста. Из-за этого всем остальным участникам и членам съемочной группы, с которыми контактировал молодой человек, придется пройти тестирование и, возможно, тоже сидеть на карантине.

Новый сезон шоу должен начаться 24 октября, однако устроенный на съемках хаос из-за обнаружения инфекции может порушить все планы создателей программы. По плану проекта участникам «Танцев со звездами» нужно тренироваться со своими профессиональными партнерами.

Источники издания отметили, что в 2020 году авторы шоу решили отказаться от вынужденных замен. Если какая-то знаменитость заболеет, пару просто дисквалифицируют. Отмечается, что Кантвелл вряд ли теперь успеет приступить к съемкам.

Представители «Танцев со звездами» заверили, что заразившийся певец находится дома и чувствует себя хорошо. Они также подчеркнули, что Кантвелл контактировал только с пятью сотрудниками, которые уже находятся на изоляции.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kolu411
  • Юрий Спассков
 Empro (Посетители) Сегодня, 19:29
Кто это такой вообще и нужно ли нам знать про эти бред шоу, ещё и Великобритании...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика