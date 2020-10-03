Участник «Танцев со звёздами» устроил хаос на съёмках

У одного из участников британской версии «Танцев со звездами» (Strictly Come Dancing) диагностировали коронавирус. Из-за этого инцидента на съемочной площадке начался хаос, пишет The Sun.



По данным журналистов, певец Харви Ли Кантвелл, который выступает под псевдонимом HRVY, узнал о заражении после положительного результата теста. Из-за этого всем остальным участникам и членам съемочной группы, с которыми контактировал молодой человек, придется пройти тестирование и, возможно, тоже сидеть на карантине.



Новый сезон шоу должен начаться 24 октября, однако устроенный на съемках хаос из-за обнаружения инфекции может порушить все планы создателей программы. По плану проекта участникам «Танцев со звездами» нужно тренироваться со своими профессиональными партнерами.



Источники издания отметили, что в 2020 году авторы шоу решили отказаться от вынужденных замен. Если какая-то знаменитость заболеет, пару просто дисквалифицируют. Отмечается, что Кантвелл вряд ли теперь успеет приступить к съемкам.



Представители «Танцев со звездами» заверили, что заразившийся певец находится дома и чувствует себя хорошо. Они также подчеркнули, что Кантвелл контактировал только с пятью сотрудниками, которые уже находятся на изоляции.