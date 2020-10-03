«Одинаковое внимание экономике и здоровью» - глава Кыргызстана об отмене карантина

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что введения повторного карантина в связи с пандемией коронавируса не будет. Он уверен, что медики уже освоили процесс лечения этого вируса, к тому же люди сами должны нести за себя ответственность, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 24.kg.
В интервью кыргызскому радио президент страны пояснил, что отечественные медики уже освоили, как лечить заболевание. Но, по его мнению, не только государство несет ответственность. Сооронбай Жээнбеков уверен — каждый человек должен почувствовать личную ответственность, следить за собой, быть осторожным.
«Теперь мы не сможем вводить карантин, как раньше. Нужно уделять одинаковое внимание и экономике, и здоровью. Для этого необходимо, чтобы каждый из нас, от президента до простых граждан, неукоснительно соблюдал санитарные правила», — сказал президент соседнего государства.
Высказался он и о тех, кто хочет проводить тои и поминки, несмотря на опасный вирус.
«Есть и те, кто проводит тои, все зная и понимая, приглашает 500 человек или устраивает поминки. Мы говорим: проводи, но только с соблюдением санитарных правил», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
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