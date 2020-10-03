Экологическая катастрофа на Камчатке: берег Тихого океана усеян трупами животных

Точную причину загрязнения воды власти обещали установить к 2 октября, но новых заявлений пресс-служба губернатора края так и не сделала.



В Камчатском крае обнаружили загрязнение Тихого океана. Местные жители выкладывают фото погибших животных, передает currenttime.tv.



Жители Камчатки стали находить на берегу мертвых рыб, осьминогов, моллюсков и даже нерп. В районе Халактырского пляжа, излюбленного места любителей серфинга, в этом году очень много спортсменов. Из-за невозможности тренироваться за рубежом сюда приехала и сборная России по серфингу. Еще две недели назад они стали замечать, что каждый заход в воду оборачивается неприятностями со здоровьем.



«У людей просто появилась тошнота. Мы подумали, что это какой-то ротавирус или что-то из-за воды питьевой. Пелена в глазах, першение в горле, ну и в целом плохое самочувствие», – отметил серфер Максим Гуров.



Тренировки пришлось приостановить и заняться своим здоровьем. Но самочувствие некоторых людей продолжало ухудшаться, говорит руководитель школы серфинга Алексей Лещев.



«У некоторых острый конъюнктивит. У кого-то ожог роговицы. Это медицинское заключение, а не предположение. По внешним признакам океан обычный, нормальный. Но вот сейчас ребята говорят, что вода изменилась, стала горькой. Дня три мы не катаемся, и ситуация не меняется. Смельчаки пытаются зайти в воду, но как выходят, сразу обнаруживают, что пелена перед глазами. Сейчас появились результаты экспертизы и стало понятно, что заниматься этим небезопасно. Такого не было за последние 10 лет, сколько я на океане», — отметил он.



Власти Камчатского края отреагировали на негодование в социальных сетях и провели проверку.



«Возможно, где-то что-то пролилось. Возможно, где-то что-то принесло», – сказала внештатный советник губернатора Камчатки по вопросам туризма Екатерина Емец.



Точную причину загрязнения воды власти обещали установить к 2 октября, но никаких новых заявлений пресс-служба губернатора так и не сделала.



Между тем анализ проб воды показал почти четырехкратное превышение нормы по нефтепродуктам и двукратное – по фенолам.



Жалобы стали поступать от жителей соседних сел и городов.



«Сейчас мы уже видим, что есть жалобы, фотографии, снимки и из Малой Лагерной, Вилючинска и других точек. Взаимосвязь их… сложно сказать, что все по этой причине. Возможно, есть. Возможно, придется брать пробы и из других локаций», – добавила Екатерина Емец.



В Гринпис России (Гринпис — международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде — Прим.ред.) считают, что речь идет о серьезном химическом загрязнении, которое уже привело к массовой гибели животных.



«Рядом находится объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО – вулканы Камчатки. Это уникальная природа с уникальным разнообразием, животными. Такое токсическое загрязнение может нанести ей непоправимый ущерб, от которого природа будет еще долго оправляться», — считает эксперт Гринпис Василий Яблоков.



Халактырский пляж находится в 30 километрах от Авачинского залива Тихого океана, неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Часть пляжа принадлежит военным, которые регулярно проводят учения на его территории.