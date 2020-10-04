«Проект для души»: москвичи учат казахский язык

Две девушки из Москвы уже несколько лет они ведут проект, в котором на казахском рассказывают о родном городе.
Как выучить казахский язык вне языковой среды с нуля? Об этом в видеоблоге "Москва қазақша" рассказывают две девушки-москвички, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Их настолько покорило звучание нашего языка, что вот уже несколько лет они ведут проект, в котором на казахском рассказывают о родном городе, его улицах и жителях.
Первое видео двух москвичек, которые спели на казахском, появилось в сети несколько лет назад и стало вирусным. С тех пор они ведут видеоблог и рассказывают о городе и его жителях на казахском.
Лингвистический университет давно позади, сейчас девушки работают в сфере PR, их работа не связана с Казахстаном. Однако практически все свободное время они посвящают своему проекту.
Мы хотели просто делать что-то приятное для себя и для других на казахском языке, использовать казахский, чтобы он у нас не забывался, практиковать его постоянно. Собственно, это был именно проект для души, - рассказала соавтор проекта "Москва қазақша" Анастасия Решетникова.
Самое главное - это чтобы людям понравилось. Я не хочу навязывать, смотрите, я знаю казахский язык, и я собираюсь на этом "хайпануть", как говорят. Нет, действительно, то, что мы делаем - это от сердца. Если людям это нравится и дарит хорошее настроение, мы очень рады, добавила соавтор проекта Елизавета Осипова.
Видеоблог стал включать разные форматы. Во время долгой самоизоляции запустили рубрику "карантинный казахский". Кроме того, стали записывать интервью с казахами, которые живут в Москве.
Мы подумали, а почему бы не сделать это частью нашего проекта. Первый выпуск мы записали с Алибеком Альмадиевым, солистом хора Турецкого. А дальше подумали, а почему бы не продолжать. И с Гульназ Балпеисовой удалось записать выпуск. Было бы очень, конечно, интересно записать интервью с Иманбеком, с Айсултаном Сеитовым, со Скриптонитом даже очень было бы интересно, поделилась соавтор проекта "Москва қазақша" Анастасия Решетникова.
Елизавета Осипова подчеркнула, что ее миссия - это именно продвигать казахскую культуру в России.
Мне действительно хочется, чтобы наши страны взаимодействовали в разных сферах и если я могу это сделать, то я буду это делать. Не нужно смотреть на какие-то высокие уровни. Изначально нужно начинать с себя, - отметила соавтор проекта "Москва қазақша" Елизавета Осипова.
Настя и Лиза услышали казахский впервые только в университете, да и о Казахстане знали немного. За два месяца вышли на бытовой уровень владения языком. За четыре года без погружения в полноценную языковую среду изучили его до уровня, когда могут спокойно донести любую мысль на казахском без подготовки.
Елизавета Осипова, соавтор проекта "Москва қазақша": - Қазақтармен қазақша сөйлесе аласын. Немесе қазақша кітап оқи аласын. Мысалы, мен Гарри Поттер туралы қазақша оқимын. Және қазақ тілі өте бай және әуезді тіл.
Анастасия Решетникова, соавтор проекта "Москва қазақша": - Қазір қазақ тілін үйреніп жатырмын және мен әрине жиі қате жасаймын. Бірақ менің ойымша әр шет тілді үйренгенде қорықпау керек.
Девушки-блогеры планируют развивать свое хобби, чтобы создавать видео на профессиональном уровне. И дальше делать казахский язык популярнее.
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