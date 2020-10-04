Обнулить плохую кредитную историю для честных заемщиков предложил депутат

Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил обнуление кредитной истории и очистку "черных" списков банков по заемщикам, которые уже погасили свою задолженность.
Это, по мнению мажилисмена, даст возможность казахстанцам получать кредиты в банках, а не обращаться за помощью к микрокредитным организациям, онлайн-компаниям и ломбардам.
Жамалов проинформировал, что на первое августа 2020 года объем потребительских кредитов банков составил 4 триллиона 150 миллиардов тенге. Также микрокредитными организациями потребительских кредитов выдано на 345 миллиардов тенге. Порядка 100 миллиардов тенге приходится на онлайн-кредитование. Также работают ломбарды и иные кредитные организации.
"На сегодня 1,4 миллиона человек имеют плохую кредитную историю, хотя при этом уже давно погасили все свои долги. Они полностью отключены от банковского кредитования, поскольку ни один банк не выдаст кредит человеку с плохой кредитной историей. В итоге миллионы людей с низкими доходами и плохой историей вынуждены кредитоваться в микрофинансовых организациях, онлайн-компаниях и ломбардах под огромные ставки", - сообщил депутат.
Подобная ситуация, по словам парламентария, не оставляет гражданам выбора и фактически "толкает их в искусно расставленные сети ростовщиков и черных кредиторов".
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