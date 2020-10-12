«Живого дедушку» с коронавирусом похоронили в России

Жители кузбасского села Шабаново похоронили закрытый гроб, в котором должен был лежать их умерший от COVID-19 престарелый родственник из дома-интерната. Дедушка оказался жив — его выписали из больницы с чужим паспортом. Внучка «усопшего» возмутилась из-за такой халатности и теперь будет добиваться компенсации.«Я понимаю, старый человек… Это же не мебель привезли, напутали», — рассказала женщина.Она добавила, что гроб перед похоронами не вскрывали, так как у «покойного» выявили COVID-19. Теперь ни она, ни другие родственники не знают, кого закопали на территории семейного захоронения и было ли вообще тело в гробу.«Тут мы „похоронили“ дедушку и не знаем, кто тут сейчас находится. <…> Во-первых, нам нужно восстановить документы, во-вторых — найти тех, кто виновен в этой ситуации. И, естественно, [компенсировать] наши моральные и материальные затраты», — рассказала внучка.Ранее местное телевидение показало сюжет, где жители села Шабаново рассказали, что похоронили престарелого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов, в закрытом гробу, так как у него подтвердился коронавирус. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание - оказалось, что дедушка жив. Как следует из сюжета, из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом."В настоящее время в министерстве здравоохранения Кузбасса проходит служебная проверка по организации оказания медицинской помощи двум пациентам с новой коронавирусной инфекцией, поступивших из учреждения социальной защиты. Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса и экспертов выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам", - сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева.