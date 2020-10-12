Казахстанцы привезли коронавирус из России, Турции и ОАЭ

Положительный результат показали тесты у шести человек.



Казахстанцы, возвращающиеся из-за границы, привозят с собой коронавирус. О таких случаях рассказал главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Liter.kz.

С 6 по 12 октября в страну прибыли 14 578 пассажиров, из них со справками ПЦР – 11 966, без справок – 2 596.



«Для сдачи ПЦР-анализа 2 596 наших граждан помещены на двухдневный карантин прибывших международными авиарейсами без справки ПЦР на COVID-19.



Из 2 596 протестированных только у шести граждан Казахстана, прибывших разными авиарейсами и датами по результатам исследования выявлен коронавирус: трое пассажиров в Алматы (10 и 12 октября), один в Нур-Султане (9 октября) и двое в Шымкенте (11 октября)», — сообщил Байгабулов.



Он уточнил, что эти заболевшие прилетели из Москвы, Дубая и городов Турции.



В очагах возникновения коронавирусной инфекции, добавил Садвакас Байгабулов, проводится противоэпидемическая работа.



«Эпидемиологи санитарно-карантинных пунктов с 6 октября 2020 года депортировали 17 иностранных граждан, прибывших авиарейсами в Казахстан. Причинами депортации послужили просроченные справки о ПЦР-анализе либо справки о прохождении экспресс-теста», — сообщили в Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.



Ранее в Нур-Султан прибыл мужчина, у которого подтвердился коронавирус. Врачи будут наблюдать за ним по месту жительства.



В Казахстане за различные нарушения карантинных мер с 5 июля по настоящее время выписаны штрафы почти на 900 млн тенге. Основная доля приходится на бизнес, в отношении физлиц оформлены протоколы на 307 млн тенге.